Dani Gómez, del Zaragoza: "No han dado entradas para que nuestra gente esté aquí hoy y eso no es plato de buen gusto"

Aficionados del Dépor reciben al equipo antes del partido con el Zaragoza Quintana

Dani Gómez, delantero del Zaragoza, se ha quejado, tras la derrota de su equipo en Riazor, de la decisión del Deportivo de no conceder entradas a la afición rival, después de que el club maño no facilitara localidades a los blanquiazules en el choque de la primera vuelta, en tierras aragonesas.

"El equipo viene compitiendo muy bien, mentalmente estamos afrontando los partidos de una manera como no lo estábamos haciendo y también quiero acordarme de una parte que, al final, un equipo como este, que tiene una gran afición y es un equipo ejemplar, no han dado entradas para que nuestra gente esté aquí hoy y eso no es plato de buen gusto para ningún equipo de la categoría y menos para un equipo como este, un club tan grande y con tanta historia y con tanta afición y una ciudad tan grande", se ha quejado el atacante del Zaragoza ante las cámaras de televisión.

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Desde la directiva deportivista decidieron pagar con la misma moneda a la entidad aragonesa, después de que los aficionados blanquiazules se quedaran sin poder apoyar a su equipo en Zaragoza en el choque de la primera vuelta.

Dani Gómez también se quejó sobre el gol de Mulattieri que certificó la remontada deportivista. El delantero visitante consideró que Eddahchouri cometió falta en la acción en la que controló el balón largo de Ximo para dejársela al italiano para que rematara y marcara el 2-1.

"Es falta, a mí también me las pitan, entonces no entiendo por qué a veces sí a y a veces no, pero desde mi posición era muy claro", indicó sobre la acción del atacante neerlandés.