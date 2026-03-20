Yeremay asoma, Loureiro se resiente

Yeremay es abrazado por Quagliata y Ximo durante el partido ante el Eibar en el que marcó Fernando Fernández

El Deportivo sonríe a medias tras conocer cómo avanzan los lesionados de sus respectivas molestias. Una de cal y otra de arena. Antonio Hidalgo anunció la vuelta de Yeremay, aunque será de “poco en poco” y la más que posible ausencia de Miguel Loureiro, todavía con muchas dolencias en su tobillo.

Los blanquiazules ganan alegría y creatividad para el frente de ataque, aunque sea para unos minutos, y pierden la seguridad que transmite el cercedense en la línea defensiva. Una vuelta a medias y una baja que dejan a la parroquia blanquiazul obligada a contener su júbilo. El entrenador catalán resolvió las dos principales incógnitas que han acaparado durante toda la semana la actualidad del equipo.

Yeremay Hernández, que reapareció junto a sus compañeros sobre el campo a principios de semana y que el jueves completó todo el entrenamiento, “apunta a estar disponible”, en palabras de Hidalgo, para recibir a un Zaragoza venido a más y totalmente confiado en llevarse los tres puntos de A Coruña.

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El canario se perdió las últimas tres jornadas del campeonato liguero y se ha ejercitado con un volumen muy bajo de trabajo a lo largo de estas semanas. Su retorno coincide con el Deportivo ocupando uno de los dos puestos de ascenso directo más de tres meses después. La vuelta del jugador más determinante, unida a la situación clasificatoria, podría suponer unas expectativas que el propio Antonio Hidalgo, con sabiduría, decidió apaciguar. “Ha estado unas cuantas semanas intentando recuperarse de la mejor manera posible. Tenemos que ir poco a poco, ver sus sensaciones en los minutos que pueda estar y ver cómo funciona las siguientes semanas. Él irá marcando el proceso”, indicó.

Un mensaje que llama a la tranquilidad y que invita a ser precavidos con la vuelta del ‘10’. En principio, Yeremay partirá desde el banco de suplentes para, en función del contexto y las necesidades que demande el encuentro, poder regresar al verde o no.

De esta manera, las probabilidades de que Adriá Altimira y Luismi Cruz ocupen de nuevo las bandas son altas. Hidalgo se mostró satisfecho con la imagen mostrada, sobre todo en el segundo acto, en la victoria ante el Ceuta. El barcelonés adelantó su posición y dio amplitud desde una posición en la que como deportivista no había ejercido, pero sí en etapas anteriores. El plan, con Ximo Navarro por el mismo carril y Luismi Cruz cambiado al sector izquierdo, funcionó y, con el técnico contento, deja la sospecha de que se puede repetir este sábado.

El esguince de tobillo de Miguel Loureiro sí que obliga a variar el once inicial presentado en el Alfonso Murube. El zaguero se ha entrenado en solitario a lo largo de toda la semana y resulta improbable que esté a disposición de Hidalgo para este sábado. “No entrenó el jueves y tiene bastantes molestias. Está difícil que llegue”, sentenció el preparador deportivista.

Sin Miguel Loureiro y sin Dani Barcia, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, Lucas Noubi y Arnau Comas formarán la pareja de centrales en el conjunto herculino. Un examen para belga y catalán que recuerda al acontecido en Gran Canaria. Esa fue la única vez en la que ambos ejercieron de centrales sin el apoyo del de Cerceda desde el lateral derecho.

Ante el Zaragoza vivirán su segundo encuentro solos. Samu Fernández, convocado con el primer equipo, completará la nómina de defensores por si fuera necesario ingresar al campo y debutar en Liga.