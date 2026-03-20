Riazor marca el camino a la gloria: el Deportivo prepara una noche de unión

Recibimiento al Deportivo en la previa del partido ante el Barça Atlètic en 2024 Archivo DXT

A Coruña volverá a vestirse de gala este sábado. El Deportivo ha organizado un recibimiento para que la afición blanquiazul acompañe al equipo antes del duelo ante el Real Zaragoza (21.00 horas), en una búsqueda de reforzar la comunión con una hinchada que nunca ha dejado de empujar, pero que ha vivido muchos momentos de duda durante las últimas jornadas y varios partidos, tanto en casa como fuera, en los que el juego del equipo no terminaba de convencer a su gente. Todo esto quedará a un lado este fin de semana para, equipo y afición, recorrer unidos el camino de regreso a Primera División y afrontar juntos las doce jornadas que quedan por delante, de las cuales siete se disputarán en Riazor.

“O equipo marcha nunha posición envexable na táboa e paréceme que os afeccionados é o que temos que facer, estar encima do equipo. Meter ese calor desde dúas horas antes para afectar os xogadores, tanto locais como rivais”, afirma Alberto Rodríguez, de la Peña Chaflán. La cita será a las 19.15 horas en la puerta 0 del estadio coruñés, un punto ya icónico en lo que a recibimientos se refiere. Y es que, si algo ha demostrado la historia reciente del Deportivo, es que su afición siempre responde.

La última vez que un episodio similar tuvo lugar fue el 12 de mayo de 2024, un día que terminó con el ascenso a Segunda tras cuatro años en el barro de la Primera RFEF. Miles de seguidores inundaron el Paseo Marítimo y los aledaños de Riazor en una marea blanquiazul de bengalas, cánticos y emoción. “O corteo foi impresionante. Sobre todo, ver á rapazada nova participando, rememorei aqueles tempos de cando eu era mozo, que se xuntaba o deportivismo na zona vella e na calle San Juan, e íase cara ao estadio”, recuerda Alberto. Aquella tarde dejó una imagen insólita, con el techo del autobús del equipo afectado por el fuego de una bengala, lo que obligó a intervenir a los bomberos. Para muchos fue una escena cargada de simbolismo que recordó a lo sucedido en 1991, cuando el incendio en la cubierta de Preferencia coincidió con el ascenso a Primera.

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El miembro de la agrupación del mítico bar coruñés echa la vista atrás, y recuerda los recibimientos que tuvieron lugar durante la época gloriosa que vivió el club a finales de los 90 y principios del 2000. “O do título de Liga foi un recibimento dunha semana de duración. Despois do empate no Sardinero, toda a cidade viviu unha explosión de xúbilo. Esperábase con moita ansia a chegada dese 19 de maio. Houbo un ambiente brutal, respirábase deportivismo, todas as fiestras engalanadas coas cores do equipo… Impresionante. Nas tempadas de Champions non se levaba tanto. Sempre recordo cando tiñamos derbi contra o Celta. Tamén contra o Madrid, sempre houbo moita rivalidade. Dezaoito tempadas que se tiraron sen gañar en Riazor. Eran partidos que marcabamos no calendario para estar encima do equipo, desde antes do asubío inicial”, recuerda Alberto.

Entre los recuerdos más imborrables en lo que a recibimientos se refiere destaca el ascenso a Primera de 2014 ante el Real Jaén. Aquella tarde, Riazor vivió una de las llegadas del equipo al estadio más icónicas de su historia reciente. A pesar de acumular semanas de estrés y nerviosismo, la hinchada blanquiazul no falló y creó una imagen espectacular en los aledaños del feudo coruñés. De la mano de Fernando Vázquez y gracias a un tanto de Marchena, A Coruña pudo certificar y celebrar al fin el regreso a la máxima categoría. “Na última xornada, sendo dos equipos que menos posibilidades tiñamos. Toda a tempada foi moi así, co equipo nunha pugna cos tres de arriba, que non se daba materializado o ascenso, lémbroo moi ben. Tamén os antigos, o do Murcia, a tempada anterior co Tenerife. As hormigoneras, a cidade anunciando os partidos… Vivíase doutra forma, eran outros tempos”, recuerda Alberto.

Fernando Vázquez, bajando del bus en el recibimiento antes del partido contra el Jaén Archivo DXT

Episodios amargos

Sin embargo, no todos los recibimientos han tenido un final feliz e incluso en los momentos más duros, el deportivismo ha estado presente. En 2018, el club coruñés se jugaba, en su casa y con su gente, el descenso a Segunda ante un Barcelona que, si vencía, se proclamaba campeón de Liga. Riazor recibió a los jugadores de forma espectacular, pese a que una derrota suponía perder la categoría. Finalmente, el equipo acabó cayendo y abandonó la Primera División, a donde todavía no ha logrado regresar.

Tan solo un año después, en el playoff de ascenso frente al Mallorca, A Coruña se tiñó de blanquiazul para alentar todos juntos al conjunto coruñés con el objetivo de regresar a la élite tan solo un año después de haber caído. Bengalas, humo azul y blanco y un estadio lleno acompañaron al Deportivo hacia un 2-0 que parecía encarrilar la eliminatoria. Pero la dura remontada en la vuelta apagó el sueño en la noche de San Juan, con una gran fiesta preparada en la ciudad.

Recibimiento al Deportivo en el playoff de ascenso de 2019 ante el Mallorca Archivo DXT

El curso siguiente, el equipo blanquiazul descendió a Segunda B, pero a pesar de sumergirse en uno de los peores momentos de su historia, su afición nunca falló. “Durante as tempadas que estivemos en Primeira RFEF tivemos que tirar de imaxinación. Ao coincidir coa pandemia, recordo que un día fíxose un acompañamento ao equipo con motos, porque non deixaban xuntarse á xente”, recuerda Alberto. Año tras año, lograron batir récord de socios y estuvieron presentes durante años en los que les tocó vivir episodios que siempre terminaban con el final más cruel.

Especialmente doloroso fue el de aquel 11 de junio de 2022, en la final del playoff de ascenso a Segunda ante el Albacete. A Coruña se convirtió en una fiesta desde primera hora. Calles teñidas de blanquiazul, música por todas partes, las hormigoneras en la carretera y miles de aficionados concentrados en puntos clave como Cuatro Caminos o la plaza de Pontevedra. La imagen que se generó en la llegada del autobús a Riazor fue impresionante, tanto que pocos minutos después ya daba la vuelta a España. Pero el resultado fue el mismo, otra derrota que silenció a una ciudad entera.

Recibimiento al equipo antes del partido ante el Albacete, final del playoff de ascenso a Segunda en la temporada 2021-2022 Archivo DXT

Y en 2023… volvieron los fantasmas del pasado. Esta vez, todavía era el partido de ida de la semifinal del playoff, pero durante todo el encuentro ante el Castellón, la afición blanquiazul lo asumió como una auténtica final. Recibimiento al equipo, camisetas del Deportivo de todas las épocas, bengalas, cánticos y mucha ilusión para alentar al cuadro coruñés, que solamente logró ganar por la mínima a los orelluts. A pesar de que también estuvieron presentes en Castalia en el duelo de vuelta, el sueño se truncó en un partido caótico que terminó con la eliminación deportivista.

La afición del Dépor, en María Pita antes de poner rumbo a Riazor para el recibimiento al equipo en el playoff de ascenso ante el Castellón de la temporada 2022-2023 Archivo DXT

Ahora, en 2026, la historia vuelve a escribirse. Este sábado, Riazor volverá a rugir antes del partido, en un ritual que va más allá del fútbol: una demostración de identidad, fidelidad, de esperanza y de que, pase lo que pase, el camino se recorre juntos. “Todavía quedan muchas jornadas, pero es importante hacer sentir al equipo que, aunque a veces nos lo pongan difícil con su juego, la afición siempre va a estar ahí, que sientan lo mucho que nos jugamos desde antes de saltar al campo. Este recibimiento llega en un momento clave, en un partido muy importante para asentarse en puestos de ascenso directo”, termina Adrián Valcárcel, presidente de la peña Noroeste Turco.