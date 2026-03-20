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Dépor

Hidalgo: “Todo apunta a que Yeremay estará disponible el sábado”

El canario entrará en la convocatoria, pero regresará al verde "poco a poco" 

Dani Fernández
Dani Fernández
20/03/2026 10:11
Hidalgo, en el banquillo en el Dépor-Granada
Hidalgo, en el banquillo en el Dépor-Granada
Quintana
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"Todo apunta a que estará disponible el sábado... tenemos que ir poco a poco". Yeremay Hernández volverá a entrar en la lista de convocados del Deportivo tres jornadas después, aunque todo hace indicar que su vuelta al campo será un proceso progresivo.

Yeremay. “Ayer fue el único día que completó el entrenamiento. Ha ido entrando poco a poco durante la semana. Terminó con buenas sensaciones y todo apunta a que estará disponible el sábado”.

Loureiro. “No entrenó el jueves y tiene bastantes molestias. Está difícil que llegue. Contamos con Samu también en esa posición”.

Mella. “Está animado, con ganas de vernos y andar por aquí. Es una faena por el tiempo que estará fuera, lo vamos a querer y cuidar mucho. Después del partido no tenía buenas sensaciones. Él era bastante pesimista. Al final se confirmó la peor de las noticias, pero lo va a aceptar para trabajar y estar de vuelta cuanto antes”.

Calma con Yeremay. Es un proceso. Ha estado unas cuantas semanas intentando recuperarse de la mejor manera posible. Tenemos que ir poco a poco, ver sus sensaciones en los minutos que pueda estar y ver cómo funciona la siguiente semana. Seguir trabajando las situaciones de cómo le podemos ayudar. Él irá marcando el proceso”.

Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar

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Zaragoza. “Han cambiado el entrenador, la dinámica y la estructura. Ahora se sienten capaces, será un partido igualado y complicado, pero tenemos la ilusión, se palpa. Tenemos que darle a la afición para que hay una comunión perfecta”.

Riazor. “Los números son lo que son. Si los pudiera cambiar con los que llevamos de visitantes, lo haría. Hay que ser constantes y fiables, y a la vez tener esa pausa. La gente nos va a sostener en los momentos difíciles. Tenemos que hacer un fortín de Riazor de aquí al final”.

Bandas. “Intentamos siempre no sufrir y crear. Alti nos dio amplitud por fuera, Luismi creación por dentro. Hicimos un partido muy bueno y hay que seguir dando paso hacia delante. Me fui muy contento con lo que vi el otro día”.

Añadido. “Incidimos en lo mental. Creo mucho en eso, sobre todo en momentos de estrés. En Ceuta hablaba de dar un paso adelante y el equipo luchó hasta el final. Lo hizo. Mañana sentiremos esa dificultad pero con la energía que nos va a dar nuestra gente”.

Recibimiento. “Los jugadores lo van a canalizar bien. Entre todos necesitamos esa unión. El futbolista se tiene que sentir arropado y confiado. Es algo inteligente por parte de todos y muy bonito. Estar todos juntos pase lo que pase. Los equipos que sean capaces de llevar mejor los vaivenes van a tener mucho ganado”.

Altimira. “A veces no puedo contar todo, pero hablaba de buscar soluciones, sobre todo ante la baja de David. Salió bien. Alti ya había jugado ahí en Andorra, más o menos. Creíamos que era una buena posición para ayudarnos, sobre todo con la vuelta de Ximo".

¿Doce finales?. “El concepto quiere decir que no hay nada detrás, y eso no va a ser así. Villares (utilizó el término final el otro día) creo que se refiere a la importancia que van a tener todos los momentos desde ahora. No dejarse nada por el camino. Es un momento importante, pero somos conocedores de la que afición estará a nuestro lado pase lo que pase”.

Villares. “El otro día era un día para tener energía. Aposté por él por esa razón, principalmente. Villares forma parte del escudo del Dépor. Llevaba dos partidos sin jugar, pero trabajando muy bien. Es un jugador muy implicado y que representa mucho. Estoy muy contento con su partido del otro día”.

Con ganas de mejorar en Riazor. "Todos queremos que sea diferente. Estoy convencido de que así lo será. El futbolista sabe que va a tener a su gente empujando de principio a fin y eso le motiva. Todo el mundo va a remar junto y eso es una de las fortalezas que vamos a tener”.

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