El PP recuerda a Inés Rey un informe de la UDC sobre el impacto económico del Mundial

Estadio de Riazor ARCHIVO DXT

El Partido Popular de A Coruña emitió este viernes un comunicado de prensa en el que apuntan que Inés Rey dispone de un un informe realizado por un grupo de investigación liderado por el catedrático de Economía Aplicada de la UDC José Manuel Sánchez Santos en el que calcula el impacto económico de la designación de A Coruña como sede del Mundial 2030.

El informe, apunta el partido opositor en el ayuntamiento coruñés, estima la creación de 800 empleos directos por partido, un impacto directo de gasto de diez millones de euros por partido, una valoración del impacto publicitario de 14,7 millones por partido y un volumen de negocio asociado a infraestructuras de las reformas que generarían 300 millones de euros anuales durante los ejercicios siguientes. Con todo, no solo Inés Rey dispone de ese informe sino que está al alcance de todos los que hubiesen leído este diario el pasado día 2 de octubre, donde se ofrecía con todo lujo de detalles.

Al día siguiente este diario publicó una entrevista con Sánchez Santos en la que el catedrático entraba al detalle sobre varios aspectos del informe. “La proyección que alcanza la notoriedad internacional de la ciudad, refuerza su imagen como destino turístico y en el futuro pueden aumentar el número de visitantes”, explicaba.

El Partido Popular expone que la alcaldesa apunta que se renuncia al Mundial porque se hipotecaría a la ciudad. “Hay que recordar que el Ayuntamiento pondría solo unos doce millones de euros a cinco años de los cien del presupuesto, el resto sería del inversor privado y de otras administraciones”, apunta el grupo opositor. “Dice que renuncia porque el Mundial es solo un par de días, pero ya sabía desde que presentó la candidatura que el Mundial es un par de días en cada sede (sic). Los Juegos Olímpicos son solo 15 días, pero lo importante no son esos días, es la repercusión de la inversión, antes, durante y después de la cita deportiva”, asegura el PP en su comunicado, antes de concluir que el ejecutivo que comanda Inés Rey renuncia a participar como sede en el evento “a pesar de suponer un gran impacto económico y una gran notoriedad internacional de la ciudad que reforzaría su imagen como destino turístico para aumentar el número de visitantes”.