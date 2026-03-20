Deportivo-Zaragoza: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 31 de LaLiga Hypermotion

Ximo Navarro, durante el partido ante el Zaragoza la temporada 2024-25 en Riazor Archivo DXT

Deportivo y Zaragoza se verán las caras este sábado a las 21.00 horas en el estadio de Riazor. Dos equipos en dinámicas muy diferentes, pero ambos con la urgencia de puntuar para mantenerse firme en su objetivo. Los blanquiazules, segundos en la tabla y en puestos de ascenso directo, buscan hacerse fuertes en casa, y para ello el club coruñés ha preparado un recibimiento al equipo que comenzará a las 19.15 horas en la puerta 0 del estadio coruñés. Por otro lado, el cuadro maño tratará de lograr su tercera victoria consecutiva, tras vencer a Almería y Cádiz, y acercarse a una permanencia de la que antes de la jornada le separaban cuatro puntos.

📅 Horario del Deportivo-Zaragoza

El duelo entre el Deportivo y el Zaragoza se jugará en las siguientes condiciones:

Día : Sábado 21 de marzo de 2026.

: Sábado 21 de marzo de 2026. Hora : 21.00 horas.

: 21.00 horas. Estadio : Riazor.

: Riazor. Competición: jornada 31 de LaLiga Hypermotion.

📺 Dónde ver el Deportivo-Zaragoza en TV y online

El Deportivo-Zaragoza se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN : también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.

: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles. Orange 2 .

. Directo de Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

Ambiente de final

Este sábado el partido comenzará mucho antes del pitido inicial. El Deportivo llegará en autobús al estadio y la afición blanquiazul está convocada a las 19.15 horas en la puerta 0 de Riazor para generar un recibimiento que impulse al equipo hacia la victoria. Quedan doce partidos para el final de la competición, de los cuales los deportivistas disputarán siete en casa, y el conjunto de Antonio Hidalgo tiene el deber de hacerse fuerte junto a su gente, donde solo han logrado seis victorias en toda la temporada. Por otro lado, será el tercer partido de David Navarro al frente del Zaragoza y los dos partidos que ha dirigido al cuadro maño han terminado en victoria. No estará la afición blanquilla en la grada visitante del feudo herculino, ya que la entidad coruñesa no les facilitó entradas.