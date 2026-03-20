¿Cómo nos ven? | Pablo Carreras: "Todos tenemos la sensación de que el Zaragoza va a terreno muy hostil"

Pablo Carreras cubre la actualidad del Real Zaragoza para Radio Marca. El periodista lo tiene claro: en la ciudad aragonesa se vive este último tramo de LaLigaHypermotion como una nueva y última vida para salvar la categoría. El próximo paso del conjunto dirigido por David Navarro es Riazor, donde se medirá a un Deportivo que sueña con volver a Primera División.

Hacía tiempo que el Zaragoza no encadenaba dos victorias seguidas.

Aquí la sensación es que se está viviendo como una nueva y última vida, un último propósito de salvar la categoría. Es el cuarto entrenador de la temporada, empezó Gabi, la cosa no fue bien, estuvo el primer cuarto de campeonato ganando solo un partido. El Zaragoza hizo el típico amago de cambiar de entrenador, pongo al del filial, si gana, continúa; si no, ya veré… Salió fatal, se encajaron 5 en casa contra la Cultural y entonces ahí ya sí buscaron un nuevo entrenador. Apareció Sellés, que era alguien realmente desconocido para todo el mundo, empezó con tres derrotas, pero es verdad que al equipo se le veían otras cosas y de pronto ganó tres seguidos. Ahí sí que hizo reaccionar al equipo, aunque nunca llegó a salir del descenso, el Zaragoza llegó a reaccionar y llegó a colocarse a un partido de salir del descenso. Es curioso porque empieza el año 2026 y contra el Racing yo creo que es el mejor partido de la temporada, le gana al líder, a domicilio, se pone 0-3 en el Sardinero, luego acaba sufriendo mucho, pero gana. Ahí se cayó el equipo, el día en el que das el principal paso adelante, se le cayó el equipo y ya estuvo una tira enorme de partidos sin ganar, creo que fueron 11 partidos sin ganar con Sellés. Y eso les hizo tomar la decisión de destituirlo. Creo que un poco tarde, porque el equipo ya venía emitiendo síntomas de que no reaccionaba y alargaron demasiado lo de Sellés. Ya la desesperada hace la típica de cambio de entrenador, cambio de director deportivo, hace un terremoto en la parcela deportiva, llega Lalo Arantegui, que fue un director deportivo de hace 5 o 6 años, muy querido, de aquí, de la casa, de Aragón, y la primera decisión que toma es colocar al frente a David Navarro.

La sensación es que se han tirado 14 meses dando vueltas con otros entrenadores, cuando lo tenías en la casa. Sobre todo lo que ha llegado ahora con Lalo Arantegui, es primero un intento a la desesperada de salvar la categoría. Aquí se habla de ganar siete partidos. Ya ha ganado dos, porque en la primera rueda de prensa David Navarro dice que no hay que pensar en los puntos, que hay que ganar siete partidos. Tenemos oportunidad de no ganar otros siete, porque quedaban catorce. Y ese discurso como que se lo compra un poco la gente, es un poco un imposible, y de repente el primer día gana en Cádiz. El partido, que ha potenciado la creencia, es ganarle al Almería el otro día en casa, con un buen partido de fútbol, porque David Navarro siempre ha hablado de que hay que jugar con el corazón y tal, pero el otro día el Zaragoza jugó algo más que con el corazón. Lo que se habla es salir vivo de este Tourmalet que viene y afrontar las diez últimas jornadas lo más cerca posible.

La sensación es que se han tirado 14 meses dando vueltas con otros entrenadores"

¿La salvación del Zaragoza pasa por ganar al Deportivo en Riazor?

Seguramente se vea el partido más complicado de lo que queda de temporada. Todos tenemos la sensación de que el Zaragoza va a un terreno muy hostil este sábado. El Deportivo también se juega mucho, yo creo que se ve como un poco el partido más complicado de lo que queda por delante. Y yo siento, pero es que esto es más casi sensación propia, que cuando David Navarro habla de que hay que ganar siete partidos, las cuentas salen a 45 puntos y con 45 puntos no te salvas ni de coña. En estas cuentas, él nunca lo ha dicho, pero cuenta con sacar algún empate. Yo creo que aquí la gente, no te digo que firmaría el empate, porque no está el Zaragoza para firmar empates, pero se sabe que va a ser muy difícil ganar en A Coruña. Un empate en Riazor no se firma, pero… Sería dar un poco de continuidad.

¿Hay un favorito en el partido o eso no existe en LaLiga Hypermotion?

Lo que ha cambiado en dos semanas es que el Zaragoza no ganaba a nadie, y ahora el entorno del club, incluso dentro del vestuario, se creen que pueden ganar al Dépor. Es un poco lo que ha cambiado en dos semanas, que de no ganar a nadie, de ser un equipo prácticamente muerto, que al primer golpe se caía en los partidos, ahora se cree que puede ganar a domicilio al Dépor. Esto hace dos semanas era literalmente impensable.

El Dépor ha preparado un recibimiento al equipo que no se veía desde el 12 de mayo de 2024, cuando terminó ascendiendo tras ganar al Barcelona B.

Los Dépor-Zaragoza se ven con cierta rivalidad, hay tensiones deportivas entre los clubes. Aquí lo cierto es que el Zaragoza está en un punto en el que no mira tanto a quien tiene enfrente, porque le va la vida en ello. Su peor enemigo es el propio Zaragoza, pero es verdad que por esta serie consecutiva de equipos grandes de la categoría que le vienen, sí que es verdad que se presta atención al rival. A ver, aquí sobre todo en lo extradeportivo ha chirriado lo de las entradas, la reciprocidad a la que alude el Deportivo, que es verdad que en los últimos años no se han dado entradas, pero ni al Dépor ni a nadie, porque no tiene como tal grada visitante. El Dépor alega eso, que no recibe entradas, pero es verdad que aquí la gente sí puede comprar entradas, aquí cualquier aficionado puede comprar entradas, no se ponen restricciones a aficionados de equipos visitantes, de hecho, hubo aficionados del Dépor, hubo aficionados de todos los equipos, que más o menos se las ingenian un poco para comprar todas las entradas. Siempre se monta como una pequeña grada visitante que va cambiando un poco la ubicación en función de dónde compren las entradas. Sí que es verdad que en la previa se presta un poco de atención a eso, a la polémica, a los recurrentes cánticos de Riazor, de lo de la Romareda, la puta pociga, un poco lo de la goma-2 y todo eso… En Zaragoza sorprende un poco porque nunca pasa nada con esos cánticos y es un poco apología del terrorismo, que en el siglo XXI…

Aquí, sobre todo en lo extradeportivo, ha chirriado lo de las entradas"

¿Con qué jugador tiene que tener especial cuidado el Deportivo mañana?

Rober González, que es fichaje del mercado de invierno, es un poco el que con fútbol, con calidad, se ha echado el equipo a las espaldas. Es un poco el diferente, el que lanza al equipo. El otro día pudimos hablar con él en el pospartido y nos confirmaba que se siente un poco el líder del equipo, que está bien y que quiere más. Yo diría que Rober González y también esa doble punta que ha recuperado el Zaragoza, con Dani Gómez y Kenan Kodro, que puede llegar un poco tocado, pero yo creo que va a jugar. Yo sobre todo diría Rober González y la doble punta.

Si tuviese el poder de anular a un jugador del Deportivo para el partido, ¿a quién escogería?

Noto que la ciudad está pendiente de si va a llegar Yeremay o no, con esas dudas, la pubalgia y tal, se habla mucho de que podría no estar Yeremay, no estará Mella, que son esos dos jugadores que siempre vienen a esto… La cosa es que si no llega Yeremay tampoco, fíjate, no está Yeremay, no está Mella y tal, se agarra un poco a eso el Zaragoza. El Zaragoza va con bajas, pero también va con bajas el Deportivo. Siempre se habla mucho de Yeremay, de Mella y tal, pero, por ejemplo, Mario al Zaragoza le suele destrozar, de hecho, en la ida ya marcó. Es un jugador que no sé por qué aquí siempre contra Zaragoza suele rendir bien, lo hizo cuando jugaba para el Eibar, lo hizo también en la ida aquí en el Ibercaja Estadio que marcó un golazo en una falta mal defendida por el Zaragoza. Se está toda la semana pendiente de Yeremay porque es un jugador que influye mucho, es uno de los mejores jugadores de la categoría, pero el que ha brillado siempre contra el Zaragoza es Mario Soriano, que siempre ha hecho goles, siempre le ha hecho daño, siempre acaba decantando un poco la balanza a favor del equipo en el que jugaba.

Mario Soriano al Zaragoza le suele destrozar, de hecho, en la ida ya marcó"

¿Se atreve a predecir un resultado?

Un 1-1.

De la cantera del Zaragoza salió Fernando Soriano, ahora director deportivo en el Dépor.

Aquí siempre ha habido cierto sector de la afición o del entorno del club que ha querido a Fernando Soriano dentro del Zaragoza, porque ha recibido oportunidades en otros equipos y aquí era la sensación de que no. Tambiñen está Ismael Arilla, que es director de cantera. Claro, ahora esto queda raro decirlo, porque el Zaragoza por fin está apostando por talento aragonés en la dirección deportiva, en el organigrama deportivo del club, pero durante cierto tiempo, yo sobre todo en lo personal, lo observaba como con cierta nostalgia de, fíjate, donde nosotros no sabemos apreciar el talento aragonés, lo aprecian en otros lugares. Además a Fernando tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez y me pareció un tío de fútbol, un tío muy común, que suele escasear dentro del mundo del fútbol, siempre muy precavido, muy reservado, pero un tío normal dentro del fútbol.

A Coruña anunció esta semana que renuncia al Mundial 2030, mientras que Zaragoza sigue con paso firme.

Bueno, es que aquí la ciudad apostó desde el primer momento por el Mundial. De hecho, aquí va a haber estadio nuevo gracias al Mundial, siendo muy necesario desde hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Ha tenido que llegar una posibilidad y oportunidad como el Mundial para que por fin las instituciones, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, incluso el propio club, se pusieran de acuerdo para saldar una deuda histórica, que es que Zaragoza tiene que tener un estadio, ya no para un Mundial, sino del siglo XXI. La Romareda se caía a trozos, era un poco vergonzoso que la cuarta ciudad del país tuviera un estadio en esas condiciones. Es verdad que se ha vivido con ciertas dudas, pero aquí siempre se mantuvo la apuesta y se aseguró que Zaragoza iba a estar en el Mundial. Aquí las instituciones siempre han dicho que Zaragoza iba a estar en el Mundial. Cuando se cae Málaga porque renuncia, aquí las instituciones lo usan un poco como, fíjate, donde en otras ciudades hay dudas, nosotros seguro que queremos llegar al Mundial, y se ha vivido un poco similar con lo de A Coruña. Había ciudades importantes con estadios nuevos o a medio hacer, que tienen mucho menos trabajo que la opción de La Romareda, que hay que construirla de nuevo, que hay una obra ahí tremenda, aquí sobre todo se ha usado como para potenciar y darle refuerzo a la candidatura de Zaragoza. Otras ciudades se han caído y nosotros seguimos.