Blindar la portería en Riazor, el gran reto del Dépor ante el Zaragoza

El portero del Dépor Álvaro Ferllo, tras encajar un gol frente al Granada Quintana

La dificultad del Deportivo para mantener su portería imbatida en Riazor es la principal clave del pobre rendimiento de la escuadra blanquiazul en casa. Aunque es el quinto equipo de Segunda División que menos goles ha encajado como local, con quince dianas, ha recibido tantos en nueve de los catorce enfrentamientos que ha disputado en su feudo y en siete de los ocho últimos duelos que ha protagonizado ante su afición. Uno de los retos de los herculinos este sábado será blindar su meta frente al Zaragoza, el tercer equipo que menos tantos marca a domicilio.

El Eibar fue el único de los ocho últimos adversarios que han visitado Riazor que se quedó sin ver portería. La escuadra vasca remató hasta en catorce ocasiones, pero solo dos de esos disparos fueron entre los tres palos y se toparon con el guardameta Álvaro Ferllo. El bloque de Antonio Hidalgo, por su parte, disparó quince veces. Cinco de esos tiros encontraron el arco del portero Jonmi, quien detuvo cuatro, pero no el remate de Eddahchouri en el minuto 16 (1-0).

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En los otros siete últimos compromisos en tierras herculinas, el conjunto deportivista se mostró incapaz de mantener su portería a cero, lo que se tradujo en un balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas de los coruñeses.

Los triunfos fueron frente al Ceuta y el Albacete, a quienes el equipo de Antonio Hidalgo se impuso por sendos 2-1, mientras que el empate se produjo frente al Cádiz. Un duelo en el que los blanquiazules también necesitaron marcar dos goles para rescatar un punto (2-2).

Los otros cuatro duelos, sin embargo, acabaron con derrota de la escuadra de Antonio Hidalgo, contra el Castellón (1-3), la Real Sociedad B (0-3), el Racing de Santander (0-1) y el Granada (0-2).

La fragilidad exhibida por el conjunto blanquiazul en su feudo durante los cinco últimos meses de la competición han llevado al Dépor a sumar diez puntos de los últimos 24 en juego. Es decir, el 41,7 %.

Un muro en el inicio

Las cifras contrastan con los números que exhibió en bloque coruñés en el arranque de temporada. Los deportivistas mantuvieron su portería imbatida en cuatro de los seis primeros duelos del curso que protagonizaron en Riazor y registraron un balance de tres victorias y tres empates, lo que les llevó a sumar doce puntos de 18 posibles, el 66,7 %.

Germán Parreño, que fue el guardameta que formó bajo palos durante las primeras 19 jornadas de la Liga 2025-26, abrió la competición con tres clean sheets en Riazor. Burgos (0-0), rival frente al que los herculinos jugaron su primer partido del curso en su campo, Sporting (1-0) y Huesca (4-0) fueron incapaces de superar a la retaguardia blanquiazul.

Los dos siguientes visitantes sí consiguieron traspasar la meta deportivista, aunque en una sola ocasión. De esta forma, Almería (1-1) y Valladolid (1-1) se llevaron un punto de tierras coruñesas. Sin embargo, el sexto rival que pisó Riazor, la Cultural Leonesa, se quedó sin ver puerta (3-0).

Un huésped con problemas

La escuadra de Antonio Hidalgo tratará de aprovechar la visita del Zaragoza para recuperar la solidez en su estadio y poner fin a esa dinámica de haber recibido tantos en siete de los ocho últimos duelos como local. El equipo maño es el tercero que menos goles ha marcado como visitante.

Solo el Eibar, que ha anotado siete tantos, y el Huesca, con once, han materializado menos dianas que los zaragocistas en sus desplazamientos. El bloque aragonés luce catorce goles, misma cifra que el Ceuta y el Málaga, aunque el Zaragoza y el cuadro africano han completado quince salidas, mientras que el equipo andaluz ha jugado catorce encuentros fuera de casa.

El conjunto maño se ha quedado sin ver portería en cinco de sus quince salidas. Dos de esos duelos sin marcar se han producido en sus cuatro últimos desplazamientos, en Albacete en la jornada 24 (2-0) y en León frente a la Cultural (0-0) en su siguiente visita.