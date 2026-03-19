Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Yeremay sí, Loureiro todavía no

El canario se ejercitó con el grupo y apunta a Zaragoza, mientras que el central de Cerceda continúa con entrenamiento personalizado

Bea Arrizado
Bea Arrizado
19/03/2026 13:51
Yeremay durante la sesión de esta mañana
Yeremay durante la sesión de esta mañana
RCDEPORTIVO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Deportivo continúa con su preparación de cara al encuentro ante el Real Zaragoza del próximo sábado a las 21.00 horas en Riazor. Antonio Hidalgo ya ha podido contar con Yeremay Hernández, que apunta a estar listo para jugar contra el conjunto maño. 

No hay las mismas esperanzas con un Miguel Loureiro que sigue al margen de sus compañeros y con entrenamiento personalizado por el esguince de tobillo que sufrió en la victoria frente al Ceuta. Solo queda una sesión antes de recibir al Zaragoza y su presencia se complica.

La ausencia del cercedense abre la puerta de nuevo a Samu Fernández, que estuvo una vez más a las órdenes de Antonio Hidalgo. También lo hizo un Bil Nsongo que, con el paso de las jornadas, se asienta cada vez más en el primer equipo.

Noubi, anticipando a Manu Justo en el Deportivo-Cultural

Un nuevo examen para la inconstante pareja de centrales del Deportivo

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Yeremay durante la sesión de esta mañana

Yeremay sí, Loureiro todavía no
Bea Arrizado
Noubi, anticipando a Manu Justo en el Deportivo-Cultural

Un nuevo examen para la inconstante pareja de centrales del Deportivo
Xurxo Gómez
Loureiro, durante el Dépor-Sporting

El Deportivo abre el plazo para conseguir una de las 342 entradas visitantes para El Molinón
Xurxo Gómez
Altimira, autor del 1-2 en Ceuta en el tiempo de descuento, durante una acción del partido en el Alfonso MurubeTemporada 2025/2026AD Ceuta - Deportivo 1-2

Los vaivenes marcan la Segunda División
Israel Zautúa