Yeremay sí, Loureiro todavía no

Yeremay durante la sesión de esta mañana RCDEPORTIVO

El Deportivo continúa con su preparación de cara al encuentro ante el Real Zaragoza del próximo sábado a las 21.00 horas en Riazor. Antonio Hidalgo ya ha podido contar con Yeremay Hernández, que apunta a estar listo para jugar contra el conjunto maño.

No hay las mismas esperanzas con un Miguel Loureiro que sigue al margen de sus compañeros y con entrenamiento personalizado por el esguince de tobillo que sufrió en la victoria frente al Ceuta. Solo queda una sesión antes de recibir al Zaragoza y su presencia se complica.

La ausencia del cercedense abre la puerta de nuevo a Samu Fernández, que estuvo una vez más a las órdenes de Antonio Hidalgo. También lo hizo un Bil Nsongo que, con el paso de las jornadas, se asienta cada vez más en el primer equipo.