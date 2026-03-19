Un nuevo examen para la inconstante pareja de centrales del Deportivo

Noubi, anticipando a Manu Justo en el Deportivo-Cultural Germán Barreiros

El núcleo de la defensa, de nuevo en el foco. El Deportivo apostó el pasado verano por ejecutar una remodelación casi completa del centro de su zaga. El canterano Dani Barcia fue el único futbolista que se salvó de una 'limpia' que acabó con las salidas de Pablo Martínez y Jaime Sánchez tras finalizar sus respectivos contratos y la venta de Pablo Vázquez al Sporting de Gijón.

El Dépor perdía veteranía en su línea defensiva, pero buscaba ganar frescura. Y para ello, incorporó a un joven talento europeo como Lucas Noubi sin coste de traspaso y ganó la puja por hacerse con los servicios de Arnau Comas, a quien el Eibar quería mantener en sus filas después de la productiva cesión de la segunda vuelta. Punto y final.

La plantilla se confeccionaba con tres centrales puros. Al trío se le añadían variantes con la llegada de Miguel Loureiro, pieza multifuncional para la línea de atrás, el remiendo de Ximo Navarro como central o la esperanza de un Samu Fernández que, pese a ser juvenil, estaba dejando grandes sensaciones en pretemporada.

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El club herculino lanzaba un órdago hacia la juventud (la edad media de los tres centrales naturales arrancaba el curso en 22,33 años) y la polivalencia. Pero la apuesta no ha terminado de funcionar. Porque la irregularidad de Comas, Barcia y Noubi ha acabado con Loureiro ejerciendo de manera constante como 'jefe' central de la retaguardia. Esa necesidad ha apartado al cercedense del lateral derecho, desencadenando un efecto mariposa que, potenciado por la larga lesión de Navarro, obligó al Dépor a moverse rápido en el mercado de invierno para atar a Adrià Altimira como refuerzo en el puesto exterior diestro de la zaga.

El conjunto herculino ha tenido que ir desarrollando soluciones ante las circunstancias. De manera constante y sobre la marcha. Y eso ha conducido a una marcada inestabilidad en la zona nuclear de la línea defensiva, cristalizada en los continuos cambios que ha ido introduciendo Antonio Hidalgo.

Trece defensas diferentes

Sacando de la ecuación el factor del extremo derecho que acaba fusionándose según el momento del partido como quinto elemento de la zaga, la línea defensiva inicial en Ceuta compuesta por Ximo Navarro, Miguel Loureiro, Arnau Comas y Giacomo Quagliata fue la decimotercera combinación diferente implantada por el técnico catalán en las 30 jornadas de liga ya disputadas.

Con Alti por delante cubriendo la baja de Mella, la apuesta se pareció mucho a la del momento inicial del curso en el que el Deportivo despegó. Ubicando al italiano en el perfil izquierdo y colocando a un Ximo que venía de no jugar nada en pretemporada por lesión en el lateral derecho para mandar a Loureiro al centro. La diferencia es que en aquel momento, la zaga que logró tener continuidad durante cuatro partidos consecutivos (desde el encuentro contra el Mirandés hasta el duelo frente al Almería, en el que Navarro vuelve a lesionarse) contaba con Dani Barcia a la izquierda de Loureiro.

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No sucedió lo mismo en el Alfonso Murube, donde Hidalgo volvió a dejar por segunda jornada consecutiva en el banquillo a un Lucas Noubi que se había hecho con un puesto como central en el mes de enero hasta su tétrico partido en Zubieta. Sin rastro de Barcia, Comas volvió a repetir junto a 'Lou' para cristalizar la decimotercera variante del curso.

No será la última, pues de cara al duelo de este sábado (21.00 horas) contra el Zaragoza, todo hace indicar que Hidalgo tendrá que construir por decimocuarta vez una última estructura protectora diferente. Con Dani Barcia suspendido después de ver su quinta tarjeta, sin apenas tiempo para recuperar sensaciones tras nueve encuentros consecutivos en el banco, todo hace indicar que Miguel Loureiro tampoco podrá estar frente al conjunto maño. El cercedense tuvo que pedir el cambio en Ceuta por un duro golpe propinado por José Matos que se quedó en amarilla y un esguince de tobillo.

Dicha dolencia le ha impedido entrenar con el grupo durante toda la semana y, con casi absoluta probabilidad, verá desde la grada el encuentro del sábado, en el que Arnau Comas y Lucas Noubi tendrán que coger, irremediablemente, la responsabilidad de sostener al equipo en esa última línea.

Las Palmas en la memoria

Catalán y belga han coincidido en el campo, pero casi siempre con el de Mouscron jugando de lateral. El único precedente está en Las Palmas, donde Loureiro se perdió su primer partido de liga por sanción. Y repitieron en la segunda parte del Alfonso Murube.

Sin embargo, la pequeña muestra no ha terminado de ofrecer buenas sensaciones. Porque en Gran Canaria, fue Noubi el que salió en la foto del gol amarillo al permitir rematar a Jesé Rodríguez un centro lateral. Mientras, frente al combinado ceutí, el internacional sub-21 por los diablos rojos completó una gran segunda mitad. Después de su 'castigo' de partido y medio en el banquillo, el ex del Standard de Lieja recuperó el nivel que venía exhibiendo.

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A través de su actuación defensiva, Lucas ayudó a que el equipo obtuviese el control del juego y acabase culminando su remontada. Una remontada que tuvo que existir porque el equipo herculino volvió a encajar y a ponerse por detrás en el marcador. Lo hizo en una acción en la que Arnau Comas no estuvo contundente y replicó un mal despeje a un centro lateral que ya había ejecutado en los primeros minutos de partido. La pelota le cayó a Rubén Díez, su disparo tocó en el palo tras rozar en Loureiro, y Marcos Fernández definió a placer ante Ferllo.

Así, esa acción fue la más trascendente dentro de un partido en el que canterano del Barça volvió a ofrecer dudas sin pelota, tanto a la hora de ser agresivo para anticipar -un patrón fundamental en la idea defensiva del Dépor- como en los envíos desde los costados. Es decir, cuando un central ha sumado, el otro ha dejado a deber.

Con el juvenil Samu Fernández, que aún no ha debutado en liga, como único central en la recámara -Ximo apunta a ser lateral porque Alti actuará, probablemente, de extremo- la pareja Noubi-Comas se abre como la única opción para Antonio Hidalgo.

El peligro del Zaragoza

Ambos tendrán que lidiar con un Zaragoza que es uno de los equipos que menos dianas ha marcado tanto de centro lateral en juego dinámico (6) como en acciones de córners, faltas indirectas o saques de banda (3).

Sin embargo, teniendo en cuenta que el conjunto aragonés únicamente ha transformado 26 goles, el porcentaje de tantos en remates de este tipo se va a uno de cada tres. No es el Deportivo uno de los peores equipos en cuanto a la defensa de este tipo de situaciones, pues la acumulación de piezas le está permitiendo no sufrir demasiado. Pero la reimprovisada zaga vuelve a colocar el foco de la duda en torno a la protección del área.

De hecho, el bloque zaragozano tiene en sus filas a dos referencias. La primera, un Kenan Kodro que acumula 7 goles y es un dolor de muelas en las disputas áreas, como atestiguan sus 5 tantos entre centros y remates de córner. El otro, el poderoso central Jawad El Yamiq, que con una lesión en el bíceps femoral se perderá el partido. Una amenaza menos para el Dépor de la línea defensiva con constantes mutaciones y en la que la nueva pareja volverá a pasar un examen bajo lupa.