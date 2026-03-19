Los vaivenes marcan la Segunda División

Altimira, autor del 1-2 en Ceuta en el tiempo de descuento, durante una acción del partido en el Alfonso MurubeTemporada 2025/2026AD Ceuta - Deportivo 1-2 Fernando Fernández

“Intentaremos aprender de esto y darle la vuelta a una situación que no habíamos vivido hasta ahora, de tres derrotas seguidas”, manifestó Pablo Hernández, técnico del Castellón, el pasado domingo, después de que su equipo encajara un 4-1 en El Molinón frente al Sporting y cayera hasta la quinta plaza. Apenas tres semanas antes, los orelluts eran segundos y en la jornada previa lideraban la clasificación, pero el bache actual que atraviesa el cuadro castellonense, que encadena cuatro encuentros sin conocer el triunfo y tres derrotas consecutivas, refleja a la perfección lo que es la Segunda División 2025-26, una montaña rusa en la que todos los equipos implicados en la pelea por el ascenso encadenan rachas exitosas con momentos de crisis.

El vaivén también ha afectado al Dépor a lo largo del curso y ni siquiera el líder, el Racing de Santander, ha logrado escapar de él, a pesar de ser la escuadra que refleja una mayor regularidad. De ahí, los siete puntos de ventaja que mantiene sobre el cuadro coruñés y el Almería, segundo y tercero, respectivamente.

Los principales aspirantes a subir a Primera División protagonizan dinámicas variables que provocan continuos cambios en la clasificación. De hecho, ahora mismo contrastan las rachas negativas del Castellón y del Córdoba, con las del Racing y el Málaga, los dos conjuntos más en forma en estos momentos.

Momentos bajos de Castellón y Córdoba

La escuadra orellut vive su momento más flojo desde que Pablo Hernández sucedió a Johan Plat en el banquillo. Los blanquinegros no sumaron ni un solo triunfo en las cinco primeras jornadas del curso, con tres derrotas y dos empates. Un pobre inicio que llevó a Bob Voulgaris a destituir al neerlandés y subir a Pablo Hernández desde el filial.

Con el preparador nacido en Castellón, el equipo despegó como un cohete. De hecho, durante sus primeros 21 partidos en el banquillo sumó 46 puntos de 63 posibles, el 73,01 %. El último de esos duelos fue el 2-0 sobre el Dépor en Castalia del pasado 15 de febrero que aupó a los blanquinegros al liderato. Por el camino, llegaron a enlazar cinco victorias seguidas, una primera serie de siete jornadas sin perder, entre noviembre y mediados de diciembre, y otra de ocho encuentros sumando, desde enero hasta finales de febrero.

“Es muy difícil en cualquier competición, no digamos ya en esta Segunda División, ganar cinco partidos seguidos, con la sensación que estamos dando”, apuntó Pablo Hernández el pasado 15 de diciembre, tras endosarle al Mirandés un 3-1 que certificó el quinto triunfo seguido. Ahora, la situación es bien distinta y el equipo, lastrado por su mala racha actual, se ha caído del ascenso directo, del que está a tres puntos.

Una circunstancia similar le ha sucedido al Córdoba, que en apenas un mes ha pasado de aspirar a todo, a descolgarse de la pelea por el ascenso. El 16 de febrero, el cuadro entrenado por Iván Ania ocupaba el séptimo puesto de la clasificación, empatado a 41 puntos con el Málaga y Las Palmas, que eran quinto y sexto, y estaba a dos puntos del Dépor, que era cuarto, y a seis del ascenso directo, que lo marcaba el Racing como segundo en la tabla. Los cordobeses habían jugado un partido menos, ya que tenían aplazado el duelo con el Ceuta. Desde entonces, encadenan cinco derrotas que les ha llevado a caer hasta la undécima plaza, a siete puntos del playoff y a once del Dépor.

“Estamos en una mala dinámica que tenemos que cortar cuanto antes. Es la primera vez que pierdo cinco partidos seguidos como entrenador. Es una situación nueva para mí, pero soy el capitán del barco y tengo que estar fuerte anímicamente, que el equipo me vea fuerte. Es un momento muy difícil para todos”, admitió Ania, tras el 0-2 frente a la Real Sociedad B del pasado domingo.

La peor de los de arriba

Las cinco derrotas seguidas del Córdoba suponen la peor dinámica de uno de los once primeros clasificados en lo que va de curso. El Sporting, que es octavo, también perdió cinco duelos consecutivos entre las jornadas cuarta y octava, lo que provocó la destitución de Asier Garitano y la contratación de Borja Jiménez.

El bloque asturiano es uno de los que más vaivenes exhibe, incluso con el exblanquiazul en el banquillo. Tan pronto enlaza tres triunfos seguidos, algo que ha logrado en dos ocasiones, como permanece primero cinco jornadas sin ganar y luego, otras cuatro.

Esta irregularidad es la que ha impedido que los gijoneses se enganchen al playoff.

El Málaga, cuarto con 51 puntos, a uno del cuadro deportivista, es otro candidato al ascenso que no ha permanecido ajeno a los cambios de dinámica. Tras ganar dos de los tres primeros duelos del curso, encajó cuatro derrotas seguidas y siete en las catorce primeras jornadas, lo que provocó el despido de Sergio Pellicer. Juanfran Funes le relevó y el cuadro andaluz voló. Enlazó nueve jornadas sin perder y seis triunfos consecutivos. De hecho, es la mejor racha de victorias seguidas de Segunda en toda la temporada.

Tras un par de pinchazos en Miranda de Ebro (2-1) y en Zubieta, frente a la Real B (2-1), el equipo malacitano encadena cuatro duelos sin perder, con tres victorias. Su segundo mejor momento del curso.

Altibajos blanquiazules

Cinco triunfos seguidos, el segundo mejor registro en lo que va de competición, logró el Deportivo durante un mes de noviembre intachable.

Entre las jornadas 12 y 16, los de Antonio Hidalgo tumbaron a Zaragoza (0-2), Cultural Leonesa (3-0), Córdoba (1-3), Ceuta (2-1) y Albacete (0-2).

Una semana después, los blanquiazules perdieron en Riazor frente al Castellón (1-3). “Hay que poner en valor lo que estábamos haciendo, que no era nada sencillo. Nunca quieres que esa racha se acabe y menos ante los tuyos, en tu casa. Toca levantarse”, dijo el entrenador deportivista tras aquella derrota que inició la peor serie de los herculinos. El Dépor también cayó contra la Real Sociedad B (0-3) y el Andorra (1-0), para cerrar 2025 con tres partidos perdidos. Y abrió 2026 con sendos empates contra el Cádiz (2-2) y Las Palmas (1-1). Dos puntos de quince posibles.

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Una situación similar vivió el equipo justo antes de protagonizar esa serie de cinco victorias consecutivas. En los partidos previos registró tres empates y dos derrotas para firmar tres puntos de quince.

En Almería certificó el primer triunfo de 2026 (1-2), después de esas tres derrotas con las que despidió el año anterior y los dos empates con los que estrenó el nuevo. “No era fácil, hemos conseguido darle la vuelta al marcador. Veníamos de una dinámica complicada, cinco partidos sin ganar”, subrayó Hidalgo.

Esa victoria en tierras andaluzas inició una trayectoria serpenteante. Los coruñeses cayeron ante el Racing una jornada después (0-1), ganaron a la Cultural (0-1) y al Albacete (2-1), pincharon de nuevo contra el Castellón (2-0), vencieron a Eibar (1-0) y Real B (2-3), perdieron frente al Granada (0-2) y la semana pasada se impusieron en Ceuta (1-2).

Mal de altura

El Almería, tercero empatado a puntos con el Dépor, tampoco se ha librado de los altibajos, sobre todo, cuando se ha asomado al ascenso directo.

La escuadra de Rubi encajó dos derrotas seguidas en las jornadas cuarta y quinta, 18 y 19, así como en la 22 y 23. Sin embargo, llegó a enlazar siete encuentros sin perder y, aunque la pasada semana cayó en Zaragoza (2-0), venía de encadenar cuatro triunfos seguidos y cinco en seis jornadas.

Las Palmas llegó a auparse al segundo puesto en las jornadas 10, 11, 19, 20 y 21. Sin embargo, el equipo de Luis García se desinfla por momentos. Entre las citas 24 y 29 permaneció seis encuentros sin perder, pero solo sumó dos victorias. La pasada semana perdió en Albacete (2-1) y ha caído a la sexta plaza, con 48 puntos, uno por encima del Burgos y a cuatro del Dépor.

Los canarios tan pronto encadenaron ocho jornadas sin perder, como permanecieron siete encuentros sin saborear la victoria. De hecho, el Málaga, que es quien enlazó más partidos sin morder el polvo, con nueve, también estuvo cinco jornadas sin lograr un triunfo.

El mejor momento actual pertenece al Racing, que clava su pico más alto de forma. Los cántabros abrieron el curso con cuatro triunfos y han ganado sus cuatro últimos duelos.

La peor racha del líder fue entre la quinta y la séptima jornada, cuando registró un empate y dos derrotas.

Burgos, Ceuta y Eibar, que también se encuentran al acecho de engancharse a esa batalla por el playoff, tampoco se han librado del bamboleo.

El cuadro burgalés, que está a un punto del playoff, llegó a encajar tres derrotas seguidas y en febrero encadenó tres jornadas sin ganar, pero ha sumado siete de los nueve últimos puntos en juego.