La 'estrategia Yeremay': convocatoria, minutos... ¿y amarilla?

Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar Quintana

Yeremay Hernández apunta a vestirse de nuevo de corto con los colores blanquiazules en partido oficial. El extremo canario del Deportivo sigue dando pasos en su proceso de readaptación y en la mañana de este jueves completó el entrenamiento del equipo.

Fue una sesión más para 'Yere', que parece haber culminado su progresiva reincorporación y con casi total probabilidad entrará en la convocatoria de Antonio Hidalgo de cara al duelo de este sábado (21.00 horas) en Riazor ante el Zaragoza.

Otra cosa será si tiene o no minutos, pues el futbolista cumplirá este sábado exactamente un mes sin competir. Es el tiempo que ha jugado desde que fue expulsado en el encuentro contra el Eibar, el pasado 21 de febrero. Cuatro semanas en las que hasta esta última no se ha puesto en marcha a un rendimiento casi pleno, ante estímulos más cercanos a la competición.

De este modo, en el horizonte se abre una estrategia jugosa tanto para el chico como para el Deportivo: volver a probarse con algunos minutos entrando desde el banquillo y hacer por ver una tarjeta amarilla. Dicha amonestación pondría su quinto cartón y le conduciría a ser baja en El Molinón, pero también le permitiría acumular una semana más de recuperación y acabar con su estado de apercibido de cara al tramo final de diez partidos.

Ya lo hizo, pero salió mal

En realidad, no es nada demasiado diferente a lo que ya sucedió en el duelo ante el Eibar, al que ‘Yere’ llegó en un estado físico poco óptimo por sus molestias en el pubis. Precisamente por ello, el ‘10’ del Deportivo retrasó de manera deliberada el saque de una falta por parte del rival, algo que provocó que Manuel Orellana le mostrase una cartulina que, en aquel momento, era su quinta del curso.

Sin embargo, después llegó la pasada de frenada que provocó que el canario siga apercibido. En un lance con su compatriota Marco Moreno, fue empujado y respondió con idéntico gesto. Segunda amarilla, expulsión y de nuevo apercibido una vez regresase. Ese momento es ahora. Toca volver a gestionar.