Fernando Soriano, la “perla” del Zaragoza que supo explotar sus cualidades

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, durante su etapa como jugador del Zaragoza Heraldo de Aragón

“Destacaba por su inteligencia y por ser plenamente consciente de sus cualidades, lo que le permitió convertir en una gran virtud su llegada desde segunda línea, siendo siempre un futbolista determinante en esa faceta”, afirma, para DXT Campeón, José María Movilla, exjugador del Zaragoza, sobre el actual director de fútbol del Deportivo, Fernando Soriano, con quien compartió minutos en la medular del cuadro aragonés desde febrero de 2004, cuando el madrileño salió del Atlético, cedido a La Romareda, hasta el 28 de mayo de 2005, cuando finalizó la siguiente campaña y Soriano, ante la competencia en el centro del campo y la pérdida de protagonismo, hizo las maletas rumbo al Almería, donde se convirtió en una leyenda.

Fernando Soriano (Zaragoza, 1979) se formó en el equipo de su ciudad y tras cuatro temporadas y 148 partidos en Segunda B con el Deportivo Aragón, el filial zaragocista, en la campaña 2001-02 se marchó cedido al Recreativo de Huelva, de Segunda. El maño, que disputó 39 encuentros —36 como titular— y marcó cuatro goles, fue uno de los pilares del mediocampo del cuadro onubense, que logró el ascenso a Primera tras acabar como tercer clasificado (aún no estaba el sistema de playoff), por detrás del Atlético de Madrid y del Racing de Santander.

Regreso a La Romareda

La exitosa temporada de Soriano en el equipo andaluz le permitió volver al Zaragoza, pero para repetir en la categoría de plata, ya que el conjunto aragonés acababa de descender.

“Junto a Galca fue una de las columnas en las que se basó aquel Zaragoza que tanto nos costó ascender, pero que lo conseguimos a la primera”, recuerda Paco Flores, el entrenador de aquella escuadra zaragocista que certificó el retorno a la élite en la jornada 40, a dos del final, tras empatar (1-1) en La Romareda con el Albacete, que también acompañó a los aragoneses a Primera División. El conjunto manchego fue tercero, el Zaragoza segundo y el Murcia se alzó con el título de Segunda.

“Ya tenía mucha personalidad, es un auténtico crack”, subraya el técnico catalán, quien afirma que le “une una gran amistad con Fernando”.

“Junto a Galca fue una de las columnas en las que se basó aquel Zaragoza que tanto nos costó ascender Paco Flores, entrenador de Soriano en el Zaragoza

El director de fútbol del Deportivo gozaba de plena confianza por parte de Paco Flores y fue el motor de aquel bloque. Fue el jugador de campo que más minutos completó, con 3.252, solo superado por el portero César Láinez, participó en 38 de las 42 jornadas de Liga —formó de inicio en 36 ocasiones— y firmó cuatro dianas. La primera, en un empate contra el Racing de Ferrol en tierras mañas (2-2), y las tres siguientes, en los triunfos contra el Badajoz, tanto en el Nuevo Vivero (0-4) como en La Romareda (2-0), y en el campo del Xerez (1-3).

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“Yo era jovencillo, cuando jugó Soriano, pero recuerdo verlo mucho. Entonces, era muy difícil ser canterano del Zaragoza y cruzar la puerta del primer equipo, porque eran otros tiempos y normalmente había futbolistas de mucha calidad y mucho talento. Apuntaba siempre como una de las perlas de la cantera”, narra Chema R. Bravo, redactor de deportes del Heraldo de Aragón.

Trabajo y remate

El periodista zaragozano indica que Soriano “destacaba mucho en el filial. Era un mediapunta, casi un segundo delantero, con un físico importante, muy buen juego aéreo y tenía mucha llegada. Era muy trabajador, con buen remate de cabeza y en el Deportivo Aragón marcó bastantes goles”.

Bravo explica que, después de su exitosa cesión al Recreativo de Huelva y su retorno al conjunto zaragocista, “Paco Flores retrasó un poco su posición y empezó a jugar más como un mediocentro de mucho recorrido, de mucho trabajo, más enfocado al equilibrio del juego”.

“Nunca fue un dechado técnico, pero era un jugador al que Paco Flores, que ponía el acento en la fuerza colectiva, le dio mucho valor”, continúa el periodista deportivo.

Fernando Soriano, durante su etapa como jugador del Zaragoza Heraldo de Aragón

Durante aquella primera temporada de Fernando Soriano en el primer equipo zaragocista, que culminó con el ascenso de los maños a la Primera División, el actual director deportivo blanquiazul fue la piedra angular de una medular que compartió junto a otros mediocampistas como Santi Aragón, Miguel Corona, Cani, que jugó en el Dépor durante el curso 2015-16, o Jesús Muñoz, que también vistió la blanquiazul en la campaña 2005-06. Pero su gran socio, desde enero de 2003 y otra de las claves del buen funcionamiento de aquella medular fue el rumano Constantin Galca, que recaló desde el Villarreal en el mercado de invierno y que tan buena pareja formó con Soriano.

Destacaba por su inteligencia y por ser plenamente consciente de sus cualidades, lo que le permitió convertir en una gran virtud su llegada desde segunda línea José María Movilla, compañero de Soriano en el Zaragoza

Por detrás aparecía la figura de Paco Jémez, quien guardó sus espaldas desde el eje de la retaguardia.

“Como jugador era todo generosidad en cuanto a esfuerzo, ayudar al compañero, etcétera”, destaca el exfutbolista del Deportivo, que afrontaba su quinta temporada en el conjunto zaragocista y era uno de los pesos pesados de aquel vestuario.

Jémez, que disputó 31 partidos de Liga durante el curso 2002-03, todos como titular, define a Soriano como “un tipo fantástico y eso se transmite en su faceta profesional”.

Estreno en Primera

Con el salto a la Primera División, el mediocampista zaragozano mantuvo su protagonismo durante la primera vuelta de la temporada 2003-04. Sin embargo, Paco Flores fue destituido tras la jornada 20 y su sucesor, Víctor Muñoz, apenas confió en Soriano. De hecho, solo jugó seis encuentros —dos como titular— durante la segunda mitad de la competición.

“En Primera empezó formando pareja en el centro del campo con el argentino Leo Ponzio, que eran dos jugadores de corte bastante defensivo. Fernando no ha sido un jugador creativo. El Zaragoza empezó muy mal esa temporada, el equipo se metió abajo, a pesar de que tenía un buen equipo, con David Villa, Gabi Milito, Savio. Se hizo un mercado importante ese año, pero al equipo le faltaban cosas, sobre todo en el centro del campo. En invierno se firmó a Movilla y ahí Soriano empezó a perder un poco el sitio, sobre todo por el cambio de entrenador. Esa temporada finalmente acabó con el título de Copa del Rey que le ganó el Zaragoza al Real Madrid. Que esa Copa y la Supercopa del verano siguiente, contra el Valencia, fueron los dos títulos que ganó Fernando Soriano en el Zaragoza”, repasa Chema R. Bravo.

Desde su fichaje en el mercado de invierno, Movilla se convirtió en un jugador fundamental para Víctor Muñoz. El madrileño disputó quince partidos, todos como titular y en ninguno fue cambiado.

Precisamente, el ex del Atlético de Madrid, que fue quien desplazó del once a Soriano, destaca la “disciplina” y el esfuerzo de su excompañero.

“Era un jugador con una disciplina enorme y una capacidad de trabajo incansable. Me hizo muy fácil jugar junto a él”, subraya Movilla.

Además de poner en valor sus cualidades futbolísticas, también ensalza su figura dentro del vestuario.

“Era un compañero ejemplar, un buen amigo y, sobre todo, una buena persona”, afirma el exjugador del Atlético de Madrid, del Málaga y del Ourense, entre otros.

Nuevo rumbo

Soriano aún permaneció una campaña más en La Romareda, pero su rol en el equipo, durante la campaña 2004-05, fue aún más secundario, lo que llevó al futbolista aragonés a abandonar el equipo de su tierra, rumbo al Almería.

“Aparecieron Zapater y Generelo en el equipo y ahí el espacio ya se le fue un poco a Fernando en el centro del campo y acabó saliendo. Fue cuando se marchó al Almería, primero cedido y luego ya definitivamente. En el Almería volvió a jugar un poco más adelantado, más como mediapunta, e hizo buenas cifras de goles”, indica el periodista del Heraldo de Aragón.

“Sabía lo que tenía que hacer, cuáles eran sus virtudes y sus debilidades” Manuel Borja Calvar 'Capi', compañero de Soriano en el Zaragoza

En sus dos últimos cursos en el Zaragoza, Soriano coincidió con el vigués Manuel Borja Calvar ‘Capi’, que subió desde el Deportivo Aragón en abril de 2004 y llegó a jugar quince partidos con el primer equipo.

“Recuerdo que era serio, trabajador, un tío que en los entrenamientos se esforzaba mucho”, dice el gallego, de 44 años, quien desarrolló su carrera profesional como defensa central y, tras jugar en Primera División con el Zaragoza y en Segunda con el Murcia, el Lorca y Las Palmas, jugó en el Ciudad de Santiago, el Montañeros, el CD Ourense, el Pontevedra y el Céltiga.

Para Capi la mayor virtud de Soriano como futbolista fue saber “explotar sus virtudes”.

“No era el prototipo de jugador de mucha calidad, pero sí que era muy listo. De cabeza iba bien y sabía posicionarse”, analiza el pontevedrés, quien añade: “Sabía lo que tenía que hacer, cuáles eran sus virtudes y sus debilidades”.

El periodista Chema R. Bravo coincide con el exzaragocista Capi: “Sabía muy bien lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Tenía un cerebro para el fútbol bastante bueno, conocía sus límites y muchas veces, esos jugadores que conocen sus límites no hacen muchas cosas, pero esas tres que saben hacer muy bien, las explotan perfectamente. Era el típico jugador muy apreciado por los entrenadores”.

El redactor del Heraldo de Aragón recuerda a su paisano como un centrocampista rocoso, bastante completo a nivel defensivo y físico. Para dar el siguiente paso le faltó algo de calidad o creatividad para asentarse como un centrocampista de Primera División”.

Su excompañero Capi reconoce la enorme competencia que había en el Zaragoza.

“Cuando subí al primer equipo, mirabas la plantilla del primer equipo y era una bestialidad los jugadores que tenía, el brasileño Savio, Movilla, los dos hermanos Milito, Cani... Eran jugadores muy top y en aquella época no era fácil”, recuerda el exfutbolista gallego.

En aquella época no había muchos canteranos y la gente se identificaba con él y con Cani Chema Bravo, redactor del Heraldo de Aragón

Aunque fue en el Almería donde más triunfó, Soriano jugó 148 partidos con el filial, 95 con el Zaragoza en Primera y en Segunda División, firmó nueve dianas con el primer equipo maño y es una persona querida por la afición.

“Es un canterano de pura cepa, muy aragonés y muy buena persona. En aquella época en el Zaragoza no había muchos canteranos y la gente se identificaba con él y con Cani, que dio el salto más o menos a la vez. Eran los dos referentes de sentimiento de pertenencia zaragocista dentro del vestuario”, indica Chema R. Bravo.

Área deportiva

La campaña 2015-16, en la que militó en el Almería, fue su última como jugador y su primera como entrenador, ya que dirigió al cuadro andaluz en los cuatro últimos partidos de aquella liga de Segunda. Al curso siguiente, continuó como preparador rojiblanco y en 2018 inició su faceta como director deportivo, en el Ibiza. Fue esta especialidad la que le hizo desembarcar en el Deportivo en junio de 2023. Con el conjunto blanquiazul, de momento ha logrado un ascenso a Segunda División y la plantilla que ha confeccionado para el curso 2025-26 ocupa puestos de ascenso directo a Primera División cuando restan doce jornadas de la competición.

“Ya se le veían cualidades para dedicarse al área deportiva”, asegura Paco Flores.

A su excompañero Movilla no le “sorprende ver sus éxitos actuales, ya que son el reflejo de su esfuerzo y compromiso, y, sin duda, los merece”.

Paco Jémez va un poco más allá y afirma que “es de los directores deportivos más cualificados que he conocido”.

“Su mayor virtud es que sabe hacer su trabajo sin inmiscuirse en el de los demás”, puntualiza el exjugador del Deportivo y actual asistente de Nuno en el West Ham inglés.

“Es de los directores deportivos más cualificados que he conocido” Paco Jémez, excompañero de Soriano en el Zaragoza y 2º técnico del West Ham

Capi valora el mérito del aragonés al frente de una plantilla como la blanquiazul. “No es fácil ser director deportivo en un equipo como el Dépor, que tiene que estar en Primera. La Segunda es muy difícil, pero de momento, está cumpliendo los objetivos”, comenta.

Chema R. Bravo también se rinde a la gestión de Soriano en A Coruña: “Ha sabido interpretar las características de la competición, acertó con la elección de Antonio Hidalgo, uno de los mejores entrenadores de la categoría en las últimas temporadas, y con los fichajes de Riki y Alti en invierno ha dado ese punto de más que tiene que meter al Dépor en ascenso directo”.