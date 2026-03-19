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Dépor

El Deportivo abre el plazo para conseguir una de las 342 entradas visitantes para El Molinón

Los interesados en adquirir billetes para el duelo contra el Sporting podrán prerreservarlas hasta este sábado a las 21.00 horas

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
19/03/2026 11:44
Loureiro, durante el Dépor-Sporting
Loureiro, durante el Dépor-Sporting
Javier Alborés
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Ya está en marcha el proceso de venta de entradas visitantes para el Sporting-Deportivo del sábado 30 de marzo (21.00 horas). La entidad coruñesa ha abierto en la mañana de este jueves la prerreserva de billetes dirigidos a sus abonados para acudir a El Molinón-Enrique Castro 'Quini'.

El Sporting ha puesto a disposición del Dépor un total de 570 entradas, aunque solo el 60% serán gestionadas por el club. El 40% restante están en poder de la Federación de Peñas. De este modo, el Deportivo pondrá a disposición de sus abonados un total de 342 tickets.

Los interesados en adquirir uno o dos pases (número máximo por persona) podrán apuntarse en la web reservas.rcdeportivo.es. En el caso de que haya más solicitudes que entradas disponibles, el club realizará un sorteo y se comunicará con los aficionados agraciados el lunes 23 de marzo. En el caso de que las entradas no se retiren antes del martes 24 a las 18.00 horas, se le asignará la potestad de compra a los suplentes de la lista.

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El plazo para comprar las entradas finaliza el miércoles 25 a las 18.00. Además, no habrá venta física en la Oficina de Atención al Deportivista.

El precio de cada pase para la grada visitante es de 25 euros y cabe recordar que el Sporting obligará a pagar a sus abonados para acudir al partido, ya que lo ha señalado como Día del Club

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