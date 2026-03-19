El Deportivo abre el plazo para conseguir una de las 342 entradas visitantes para El Molinón

Loureiro, durante el Dépor-Sporting Javier Alborés

Ya está en marcha el proceso de venta de entradas visitantes para el Sporting-Deportivo del sábado 30 de marzo (21.00 horas). La entidad coruñesa ha abierto en la mañana de este jueves la prerreserva de billetes dirigidos a sus abonados para acudir a El Molinón-Enrique Castro 'Quini'.

El Sporting ha puesto a disposición del Dépor un total de 570 entradas, aunque solo el 60% serán gestionadas por el club. El 40% restante están en poder de la Federación de Peñas. De este modo, el Deportivo pondrá a disposición de sus abonados un total de 342 tickets.

Los interesados en adquirir uno o dos pases (número máximo por persona) podrán apuntarse en la web reservas.rcdeportivo.es. En el caso de que haya más solicitudes que entradas disponibles, el club realizará un sorteo y se comunicará con los aficionados agraciados el lunes 23 de marzo. En el caso de que las entradas no se retiren antes del martes 24 a las 18.00 horas, se le asignará la potestad de compra a los suplentes de la lista.

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El plazo para comprar las entradas finaliza el miércoles 25 a las 18.00. Además, no habrá venta física en la Oficina de Atención al Deportivista.

El precio de cada pase para la grada visitante es de 25 euros y cabe recordar que el Sporting obligará a pagar a sus abonados para acudir al partido, ya que lo ha señalado como Día del Club.