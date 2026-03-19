El Dépor jugará la jornada retro con una camiseta inspirada en la Rafrei blanca de finales de los años 80

Escudero, Loureiro y Barcia posan con la camiseta retro que vestirá el Deportivo en la jornada 35 en campo del Huesca RC DEPORTIVO

El Deportivo ha presentado mediante una publicación en sus redes sociales la camiseta con la que jugará la jornada retro de LaLiga, que en el caso de la Segunda División será la número 35. El conjunto blanquiazul se medirá al Huesca en campo aragonés, el fin de semana del 11 y 12 de abril, por lo que la equipación escogida no pudo ser blanquiazul.

El Deportivo vuelve a lo retro: jugará en Huesca con una camiseta inspirada en un modelo antiguo Más información

El conjunto coruñés vestirá una camiseta inspirada en la suplente de color blanco diseñada por la marca herculina Rafrei, que vistió el Deportivo entre noviembre de 1987 y diciembre de 1990. El recién inaugurado museo del club y las zonas de grada correspondientes al mismo sirvieron como escenario para la puesta de largo oficial de la elástica, que puede verse vestida por José Ángel, Miguel Loureiro, Escudero y Dani Barcia.

Volvemos vestir o que nunca deixamos de ser.



We wear again what we’ve always been.#LaLigaRetro #UnLegadoMuyVivo #KappaSport pic.twitter.com/5mxBMeHDdU — RC Deportivo (@RCDeportivo) March 19, 2026

La presentación se realizó en el marco de la acción conjunta de LaLiga por la próxima Jornada Retro en Primera y Segunda División. La patronal anunció el pasado 6 de marzo esta “acción inédita en el fútbol profesional europeo en la que 38 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF”. Además, las retransmisiones televisivas incorporarán grafismos adaptados al estilo retro, “con una identidad visual específica que trasladará esta narrativa al entorno televisivo y digital”.

A partir de las nueve de la noche, todos los equipos participantes en la acción –los 22 de Segunda y 16 de Primera, con la única excepción de Real Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe– lanzaron en sus redes sociales imágenes de la camiseta que lucirán, en la 31ª jornada en el caso de la máxima categoría y en la 35ª en la división de plata. Al mismo tiempo, todas ellas han sido presentadas en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

LaLiga también presentó hoy mismo el balón con el que disputará dicha jornada en Primera y Segunda División, también inspirado en los esféricos de los años 90. La edición especial del balón retro de LaLiga y la marca deportiva Puma mantendrá todas las características técnicas del oficial, y su diseño tendrá una base blanca con gráficos negros geométricos inspirado en el estilo de finales de los 90, aunque con una reinterpretación de la estética actual.