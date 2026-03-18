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Dépor

Yeremay sigue progresando

El canario va dando pasos hacia delante en su reincorporación total a los entrenamientos

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
18/03/2026 15:08
Yeremay, durante un entrenamiento en Abegondo
Yeremay, durante un entrenamiento en Abegondo
Carlota Blanco
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Yeremay Hernández "sigue progresando" en el proceso de recuperación de su pubalgia. Así lo confirmó el Deportivo en el comunicado sobre el entrenamiento de este miércoles, consistente en una activación con rueda de pases y un ejercicio táctico.

"Ya pudo hacer un poquito más", explicó Villares en su comparecencia matinal, caso contrario al de Miguel Loureiro, que realizó trabajo personalizado. El defensa padece esguince de tobillo que le apartará con casi total probabilidad del encuentro de este sábado (21.00 horas) frente al Zaragoza.

La ausencia del cercedense, unida a la baja de Dani Barcia, abren la puerta al regreso a la convocatoria del primer equipo de Samu Fernández. El central juvenil volvió a entrenar a las órdenes de Hidalgo, junto a Bil Nsongo y a Noé Carrillo, futbolistas representantes de los equipos de base.

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