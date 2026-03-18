Mella ya ha sido operado del ligamento lateral externo y recibirá el alta este jueves

David Mella, junto a los servicios médicos, tras sufrir la lesión Quintana

David Mella ya ha pasado por el quirófano. El extremo teense ha sido operado durante la mañana de este miércoles en el Centro Médico Olympia de Madrid por el doctor Manuel Leyes.

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Según ha informado el Deportivo en un escueto comunicado, la intervención quirúrgica ha salido según lo esperado y se espera que el futbolista reciba el alta hospitalaria este mismo jueves 19 de marzo. Una vez tenga el visto bueno de los médicos, regresará a Coruña para iniciar su proceso de recuperación.

El club no ha detallado el tipo de lesión que el jugador padece en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda. Pese a ello, el hecho de tener que pasar por el quirófano induce a pensar en una rotura completa o una avulsión ósea (el ligamento no se rompe, pero arranca un fragmento del hueso en el que se inserta y debe fijarse de nuevo).

En todo caso, y aunque tampoco se ha informado acerca de plazos, una dolencia de este tipo en pleno mes de marzo conduce a poner punto y final a la temporada casi de manera irremediable.