Manuel Leyes, la eminencia gallega que operó a Mella y que eligen los mejores deportistas del mundo

Manuel Leyes

El doctor de las mil operaciones al año ya tiene una más en su currículum. David Mella es el último deportista de una inmensa lista que ha pasado por las quirúrgicas manos del traumatólogo Manuel Leyes Vence (Ourense, 1967). El médico gallego, jefe de servicio de la vanguardista clínica Olympia Quirón, situada en el entorno de las cuatro torres de Madrid, es la eminencia nacional a la que recurren las rodillas de los grandes atletas.

Mella ya ha sido operado del ligamento lateral externo y recibirá el alta este jueves Más información

En estos últimos 20 años, por su bisturí han pasado futbolistas de talla mundial. Desde los Balones de Oro Rodri Hernández, Luka Modric o Zinedine Zidane a 'cabezas de cartel' en la élite como Luis Suárez, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Isco Alarcón, Juan Carlos Valerón, la central del Dépor femenino Merle Berth —acudió a él cuando jugaba en el Atlético— Álvaro Odriozola o Rodrygo Goes han sido algunos de los últimos jugadores de fútbol que se han puesto en sus manos para intervenir en la lesión de ligamento cruzado anterior, su cirugía más habitual.

Sin embargo, su lista de pacientes va más allá del balompié —y de las rodillas— y abarca deportistas históricos como Carolina Marín, Garbiñe Muguruza, Carlos Sainz, Dani Dujshebaev, Anita Luján, Javier Fernández, Carlos Soria o Alberto Contador.

Fue precisamente su intervención ante la fractura de la meseta tibial (una parte del hueso que forma parte de la articulación de la rodilla) del ciclista en 2014 y que le permitió acudir y ganar La Vuelta a España la que comenzó a generar eco en torno a las capacidades del médico ourensano.

Formado en Cleveland

Para alcanzar aquel punto, Leyes había desarrollado previamente un largo camino que le llevó a profundizar en la estipe médica familiar que inició su bisabuelo. Tras formarse en la Universidad de Navarra, pasó a convertirse en el primer europeo en especializarse en Traumatología Deportiva en la Cleveland Clinic. Allí, entre 1997 y 2001, aprendió de los mejores y trabajó con los Cavaliers, los Indians y los Browns.

Luego regresó a España, donde comenzó a ejercer junto a Rafael Arriaza o a Pedro Guillén, además de trabajar como consultor de numerosos equipos y federaciones.

Ya en 2010 inauguró el grupo Leyes, Flores & CO junto a César Flores, que trabaja en la citada clínica Olympia y también en el Hospital Universitario La Luz, con más de una veintena de especialistas, no solo de rodilla, sino también de hombro, codo, cadera, tobillo o columna. El ligamento lateral externo de Mella ha estado en las mejores manos posibles.