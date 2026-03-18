La Xunta acusa al Concello de A Coruña de mentir durante dos años sobre ser sede del Mundial

La alcaldesa, Inés Rey, flanqueada por Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta y Diego Batalla, secretario general de la RFG Carlota Blanco

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, Diego Calvo, ha reclamado al Concello de A Coruña que explique "por qué se estuvo mintiendo durante dos años" sobre ser sede del Mundial 2030.

En un acto en A Coruña en la mañana de este miércoles, Calvo ha respondido a los medios sobre la renuncia del Ayuntamiento a ser sede del Mundial, lo que se materializó este lunes, cuando se anunció también una reforma de Riazor pactada con el Deportivo y con el apoyo de la Diputación.

El conselleiro ha sostenido que es "una muy mala noticia" porque Galicia pasó de tener una sede confirmada a ninguna, a la espera de que Vigo pueda lograr ser seleccionada por la FIFA.

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"Durante dos años se nos dijo que tenían toda la candidatura cerrada y que había no un fondo, sino varios de inversión dispuestos a poner la parte que les correspondía para llevar a cabo esas obras", ha apuntado, en un periodo en el que "la única administración que se había comprometido es la Xunta de Galicia".

Ahora, en cambio, se produce "una mala noticia para la ciudad" y espera "que se den explicaciones" porque "ahora de repente no están esos fondos".

"¿Por qué se estuvo mintiendo durante dos años?", ha cuestionado Calvo, que ahora dice que no existe el compromiso para la reforma de Riazor, pues este solo estaba enmarcado en la consecución de ser sede mundialista.

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Ha apuntado que el presupuesto para adaptar Riazor a las exigencias de la FIFA era de cien millones de euros, de los que contaba con que un 40% llegase de un fondo de inversión y el otro 60% de las administraciones. En este último porcentaje, estaba que se financiase "a partes iguales entre el Ayuntamiento, la Diputación, la Xunta de Galicia y el Gobierno".

Sobre la renuncia de A Coruña ha añadido que "la FIFA no cambió absolutamente ninguna condición" a las establecidas inicialmente.