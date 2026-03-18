La nueva promesa del Zaragoza, Hugo Pinilla, mira a Riazor: "Es el momento de apretar"

Hugo Pinilla durante un entrenamiento de esta semana Real Zaragoza

Hugo Pinilla es la última gran sensación del Zaragoza. El extremo de 19 años debutó como titular en la victoria por 2-0 contra el Almería en el Ibercaja. Un partido que comenzó con un minuto de silencio en memoria de su madre, recientemente fallecida. Un golpe difícil de asimilar y que coincidió con la semana en la que se ha convertido en el nuevo símbolo del conjunto maño. Renovado hasta 2030, se muestra "ilusionado" con "la nueva vida que me está tocando vivir".

Estrenó titularidad la semana pasada. “Lo que todo el mundo sueña cuando es un crío es eso. Jugar en estadios como el del Cádiz y jugar delante de su gente. Es la recompensa de haber trabajado muy duro durante muchos años. Estoy superilusionado con la nueva vida que me está tocando vivir”.

Premio a años de trabajo. “Fue una conversación de absoluta normalidad. Yo trabajo para ser titular. No fue una noticia que me viniese de imprevisto. Desde el primer día ya me había transmitido todo su apoyo, tanto por la titularidad como por la renovación. Estoy muy contento”.

Sobre el partido contra el Deportivo. “Lo tenemos que afrontar como los dos últimos partidos. Tenemos la confianza mucho más alta y no nos vamos a conformar porque no hemos conseguido nada. Estamos a cuatro de la salvación. Es momento de apretar más que nunca e intentar sacar los tres puntos en Riazor. El equipo tiene nivel y puede ganar a quien sea”.

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Sus tareas sobre el campo. “Me pide que entre en contacto con el balón porque mi juego se basa en eso. Tener el balón y sentirme cómodo con él. Me da la libertad para encontrar esos pases clave en última línea. También me pide trabajo en defensa”.

Renovado hasta 2030. “Entré en alevines. Este es mi décimo año, pero quiero estar toda la vida aquí. Es un sueño que se va a ir desarrollando durante los próximos años. Tengo una ilusión tremenda”.

Nuevo entrenador. “Aparte de táctica y temas futbolísticos, David Jiménez nos aporta tranquilidad. Es un gran motivador. En cada entrenamiento hay una charla en la que nos agradece el esfuerzo. Eso se nota y se ve reflejado en la actitud con la que salimos al campo en las últimas semanas. Una personalidad y un nivel que nos hace poder luchar contra cualquiera”.

Confía en la salvación. “Estamos a cuatro y quedan 36 puntos por jugar. Claro que se puede. Si jugamos con estas semanas y con la confianza que ahora tenemos, se puede sin ninguna duda”.