La 'nueva normalidad' del Deportivo sin David Mella

David Mella, retirándose lesionado del Deportivo-Granada Quintana

Sucedió en la pandemia por el coronavirus. La sociedad se tuvo que aislar en casa como medida preventiva para que se pudiese controlar mínimamente la transmisión de la enfermedad. Y cuando volvió a las calles, fue de una forma particular. Limitando el contacto en la rebautizada como ‘nueva normalidad’.

Un proceso similar tendrá que pasar el Deportivo, que ya a partir del pasado sábado en Ceuta comenzó a acostumbrarse a competir bajo la ‘nueva normalidad’ que supone no poder contar con un futbolista diferente y diferencial como David Mella.

El extremo de Teo se perderá lo que queda de la temporada. Y a expensas de que el retorno de Yeremay Hernández palíe mínimamente el impacto, resulta evidente que, sin disfrutar más este curso de las prestaciones del ‘11’, el Dépor tendrá que evolucionar y convertirse en otro equipo. Fabricar nuevas herramientas para seguir haciendo daño a los rivales. Encontrar la amenaza en forma de profundidad a través de otros futbolistas menos especializados o de mecanismos colectivos más complejos. Estas son algunas de las previsibles consecuencias a corto plazo de la pérdida de Mella.

Altimira como extremo

Desde el momento en el que Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico se vieron sin Mella ejecutaron un análisis exploratorio para encontrar dentro de la plantilla el perfil más parecido al de David. El resultado fue la inclusión de Adrià Altimira como extremo derecho en el encuentro contra el Ceuta, por delante de Ximo Navarro.

De esta manera, el catalán abandonó el puesto de lateral y se convirtió en el encargado de estirar al equipo por ese perfil diestro.

No fue Alti carrilero en defensa de cinco con Ximo en el rol de central-lateral. Pero quizá no sucedió eso por una cuestión adaptativa. Porque ese matiz de ‘hundimiento’ del futbolista del pasillo derecho (fuese este Mella o Luismi) depende casi siempre de lo que haga su par, el lateral izquierdo del equipo rival. Con Matos ocupando espacios interiores, Alti se ubicó en la línea de cuatro del centro del campo para que el Dépor formase en defensa con un canónico 4-4-2.

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Sea como sea y más allá de los matices desarrollados en función del plan de partido, Alti apunta a ser por el momento el sustituto de Mella en ese perfil derecho, pues el Deportivo no cuenta con otro futbolista de banda mejor para atacar el espacio, amenazar y hundir a los rivales.

Por el momento, el ex del Villarreal respondió a la confianza con un partido con alguna sombra, pero culminado con un extraordinario gol en el tiempo añadido que sirvió para que el Deportivo sumase tres puntos determinantes en su lucha por el ascenso. De ser prácticamente central en salida de balón a convertirse por momentos en el futbolista del equipo posicionado más arriba.

Villares, más que pivote

Diego Villares regresó al once en el Alfonso Murube dos partidos después. El vilalbés entró como centrocampista defensivo para acompañar a Mario Soriano, un papel que ya había desarrollado por momentos a lo largo de esta temporada.

Villares fue uno de los futbolistas claves en el triunfo del equipo gracias al equilibrio que logró aportar en la posición de ‘6’. Sin embargo, la baja de Mella abre para él un futuro escenario nada descartable a medio plazo: regresar al puesto de interior derecho para aportar profundidad con sus cortes en el carril intermedio.

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No es este un patrón de juego ajeno al capitán, que en los últimos años —y también con Hidalgo— se ha encargado de rellenar el área llegando desde atrás, pero también de estirar al equipo con sus movimientos de ruptura. Si el cuerpo técnico necesita encontrar otras soluciones, Villares puede ser una fuente de recursos a costa de abandonar el pivote.

El daño colateral zurdo

La pérdida de Mella abre un agujero en la derecha, pero también provoca un daño colateral en la izquierda. Allí, en el costado zurdo, el Deportivo solo cuenta ahora mismo con Quagliata como arma para atacar en vertical.

El sustituto del italiano es Sergio Escudero, un lateral que ha venido quedándose muy corto en todo lo que tiene que ver con amenazar a la carrera. El vallisoletano aporta pidiéndola al pie y dispone de una zurda capaz de transformar casi cualquier situación en campo rival en una posibilidad de centro peligroso. Pero no ejerce de elemento intimidatorio al espacio, algo que sí podía hacer Mella, que ha sido utilizado como recurso ofensivo partiendo desde el lateral.

Sin Yeremay Hernández por delante —que tampoco destaca por sus movimientos de ruptura y tiende a interiorizarse—, la cuestión se agrava todavía más. Porque el canario no tiene un relevo para el puesto de extremo izquierdo. Hidalgo probó sin demasiado éxito contra el Granada a Mario Soriano en unas coordenadas similares, pero el Deportivo no logró encontrarle.

Los atacantes interiores

Ni Cristian Herrera, ni Stoichkov, ni Luismi Cruz son extremos naturales, sino más bien futbolistas de segunda línea de ataque que se encuentra cómodos en posiciones interiores.

Sin embargo, el adiós definitivo a Mella abre más posibilidades para estos futbolistas, que deberán dar un paso adelante y, en algún caso, puede que partir desde una posición exterior para compensar deficiencias a nivel de estructura. Ya lo hace así Luismi, que ha venido compitiendo por un puesto en el once con el canterano blanquiazul y en Ceuta jugó de falso extremo izquierdo. Sin David, el resto también deberá sumar.