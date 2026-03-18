Insua retorna a Riazor como líder de la retaguardia maña

Pablo Insua con la camiseta del Deportivo durante un partido de la temporada 2013-14FútbolLiga Segunda DivisiónMirandés - Deportivo 1-0 Archivo Dxt

Este sábado a las 21.00 horas, Pablo Insua (Arzúa, 1993) volverá a pisar Riazor, un estadio que se convirtió en meta soñada en su infancia y del que guarda recuerdos bonitos de su etapa pasada como blanquiazul, aunque ahora tendrá un papel completamente distinto y será parte del muro a superar para que los locales sumen una nueva victoria.

La relación de Insua con Riazor y el Deportivo es profunda. Allí, de la mano del club que lo vio crecer con orgullo, logró dar el salto a Primera División y consolidarse como futbolista profesional. Su paso por el primer equipo blanquiazul estuvo marcado por momentos históricos que ahora A Coruña busca revivir.

Ascendió a Primera División durante la temporada 2013-14 con un rol destacado. 39 titularidades que no se convirtieron en pleno al perderse dos partidos por sanción y uno por indisposición. En su primera experiencia en Primera División, con los colores que vistió desde alevines hasta edad adulta, no consiguió la salvación, pero sí se aprendió el manual de cómo ser un defensor fiable en la élite.

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Con el Leganés lo puso en práctica y, tras mantener a los pepineros en el primer escalón, dio el salto al histórico Schalke 04. Sin embargo, la suerte no le sonrió en su desembarco en uno de los clubes más históricos de la Bundesliga. Sufrió un problema cardíaco que apenas le permitió disputar un partido oficial. Una frenada en seco que truncó su progresión y le obligó a regresar a España. Un paso atrás que le hizo desperdiciar la oportunidad de asentarse en la máxima élite.

Disfrutó en Huesca y luchó por evitar el descenso con Sporting y Granada. Ahora, en el Zaragoza, se encuentra en la misma tesitura, pero con la confianza de ser uno de los jugadores más fiables del equipo. Insua es de los principales pilares del conjunto maño. Es el defensor con más titularidades del equipo y ha sido titular bajo las órdenes de los tres entrenadores que han pasado por el banquillo: Gabi Fernández, Rubén Sellés y David Jiménez. Un hombre imprescindible capaz de liderar al equipo desde lo más bajo de la clasificación hasta en el tramo más lúcido del curso.

A lo largo de las últimas semanas, Insua ha tenido que gestionar molestias musculares y cargas acumuladas, una circunstancia habitual en jugadores que soportan tantos minutos de competición y responsabilidades en un equipo que lucha por la permanencia. Aunque ha comenzado la semana trabajando al margen del grupo, todo apunta a que estará disponible para medirse al Deportivo y regresar a casa.

En el Zaragoza ha encontrado un proyecto en el que sentirse importante y recuperar la confianza tras un curso complicado a nivel profesional con los nazaríes. Pero el de Arzúa ha pasado página. En el Ibercaja ha sacado a relucir de nuevo su capacidad resolutiva y de solidez en momentos críticos. Bajo su mando, la defensa ha mostrado una mayor estabilidad, y su experiencia ha servido para guiar a jugadores más jóvenes en situaciones de alta presión.

La vuelta de Insua a Riazor coincide con un momento en el que el Zaragoza llega con confianza renovada. Las últimas victorias ante Cádiz y Almería han insuflado energía al vestuario, y la plantilla afronta el duelo con la motivación de mantener la racha y acercarse un poco más a la salvación. En este contexto, la presencia de un jugador como Insua puede marcar diferencias desde lo coral. En el plano personal, será la tercera vez— en la primera jornada de Liga jugó contra los de Antonio Hidalgo cuando todavía estaba en las filas del Granada— que se enfrente a sus antiguos colores en el mismo curso. Una nueva oportunidad para tratar de equilibrar las dos derrotas con las que se saldaron las citas anteriores.

La historia de Pablo Insua en este curso se ha escrito con paciencia y resiliencia. La combinación de minutos constantes, adaptación a distintos sistemas tácticos e instrucciones y la gestión de las cargas físicas le han permitido convertirse en uno de los jugadores indiscutibles de un Real Zaragoza en horas bajas. Su vuelta a Riazor no solo será un reencuentro con el pasado, sino también la confirmación de una reconstrucción que pretende terminar con la permanencia de los maños en la categoría de plata.