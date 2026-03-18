Doce finales en el camino de vuelta del Dépor a la élite

Mario Soriano celebra su gol en Zaragoza en el 0-2 de la primera vueltaTemporada 2025-2026Real Zaragoza - Deportivo 0-2 Fernando Fernández

Doce jornadas separan al Deportivo de retornar a la élite ocho años después de jugar por última vez en Primera División, el 20 de mayo de 2018, cuando perdió (2-1) frente al Valencia en Mestalla.

La victoria en Ceuta permitió a los blanquiazules recuperar la segunda posición, doce jornadas después, aunque está empatado con el tercero, el Almería. Ya se han cumplido 30 partidos de Segunda (el 71,4 %), queda menos del último tercio del campeonato y el conjunto de Antonio Hidalgo depende de sí mismo para certificar el objetivo.

Debe superar doce finales frente a equipos ante los que registró cinco victorias, cinco empates y dos derrotas en la primera vuelta, y sumó 19 puntos de 36 posibles. Siete duelos tendrán lugar en Riazor, donde el cuadro coruñés suma 22 puntos de 42 posibles, y cinco serán a domicilio, punto fuerte de un Dépor que es el mejor visitante, con 30 puntos en 16 desplazamientos.

Dos de los rivales que les quedan (Málaga y Las Palmas) ocupan puestos de playoff. Otros dos (Burgos y Sporting) están a uno y tres puntos de la promoción, respectivamente. Córdoba, Cádiz y Andorra se mueven en la zona media, pendientes de mirar arriba o abajo. Valladolid y Leganés ocupan las dos plazas siguientes al descenso, mientras que Zaragoza, Huesca y Mirandés ahora mismo caerían a Primera RFEF.

Jornada 31 (21 de marzo). Zaragoza, primer escollo

El trayecto final arrancará este sábado en Riazor (21.00 horas) ante un Zaragoza que es antepenúltimo y que, tras encadenar dos triunfos, se acerca hacia la permanencia, de la que aún le separan cuatro puntos. En la primera vuelta, los coruñeses le metieron un 0-2, con goles de Soriano y Mella.

Jornada 32 (28 de marzo). Rumbo a El Molinón

El último sábado de marzo (21.00 horas), en la jornada 32, visitarán El Molinón, donde jugarán contra un Sporting al que en Riazor vencieron (1-0) con una diana de Barcia. El equipo del exblanquiazul Borja Jiménez viene de golear al Castellón (4-1) y es octavo, a tres puntos del playoff de ascenso.

Jornada 33 (31 de marzo). El Córdoba cierra el mes

El martes 31 (20.00 horas), el Dépor recibirá en Riazor al Córdoba, al que venció en la primera mitad del curso (1-3) con tantos de Quagliata, Yeremay, de penalti, y Mella. Los andaluces encadenan cinco derrotas que les han alejado a siete puntos de los puestos de promoción.

Jornada 34 (4 de abril). Segundo seguido en casa

Cuatro días después, a las 18.30 horas, el cuadro coruñés repetirá en su campo. Recibirá al Málaga, actualmente cuarto clasificado, a un punto del Dépor, al que goleó en la primera vuelta en La Rosaleda (3-0). Lleva cuatro jornadas sin perder y ha sumado diez victorias en las trece últimas jornadas.

Jornada 35 (12 de abril). Un adversario en descenso

En la jornada 35, los de Hidalgo jugarán en el campo del Huesca, que actualmente es quien marca el descenso y que esta semana ha destituido a su segundo técnico del curso, Jon Pérez Bolo. El Dépor le metió un 4-0 en Riazor en un encuentro en el que Mella lideró la victoria con un doblete, Eddachouri puso el broche en el minuto 76 y que se inició con un tanto en propia puerta de Carrillo.

Jornada 36 (19 de abril). El colista visita Riazor

Ese fin de semana, jugará en A Coruña el actual colista, el Mirandés, que lleva tres entrenadores en lo que va de temporada. Jesús Galván no ha logrado cambiar la dinámica del equipo burgalés, que tras una pequeña reacción, encadena tres derrotas que le llevan a cerrar la tabla con 24 puntos, a diez de la salvación. En la primera vuelta, el Dépor venció (1-5) en un partido que se jugó en Mendizorroza, donde Eddahchouri firmó un hat-trick.

Jornada 37 (26 de abril). Otro que lucha por subir

El último fin de semana de abril, el Dépor viajará a Burgos, donde le espera un adversario que, tras sumar dos triunfos y un empate en las tres últimas jornadas, sigue metido de pleno en la pugna por el ascenso. El cuadro de Luis Miguel Ramis, que en la primera vuelta empató en Riazor (0-0), es séptimo, a un punto del playoff.

Jornada 38 (3 de mayo). Una de las decepciones

Mayo se abrirá con la visita a Riazor de una de las decepciones, el Leganés, que el pasado curso jugó en Primera y esta temporada pelea por no bajar. Encadena cinco jornadas sin ganar y es el equipo que marca la salvación con tres puntos de ventaja sobre el descenso. En Butarque empató con el cuadro coruñés (2-2).

Jornada 39 (10 de mayo). Espera un Cádiz renovado

De una decepción a otra. Una semana después, los coruñeses jugarán en el campo de otro equipo que, de momento, no cumple el objetivo fijado a principio de curso. Viajarán a Cádiz, donde les espera un rival instalado actualmente en la mitad de la tabla, pero que ha iniciado la era Sergio González con una victoria. El duelo de la primera vuelta finalizó 2-2.

Jornada 40 (17 de mayo). Posibilidad de vendetta

La antepenúltima jornada permitirá al bloque herculino disfrutar de la posibilidad de vengarse por la derrota que sufrió en Andorra (1-0) en el último partido de 2025. Los del Principado viven su mejor momento del curso, con tres triunfos y un empate, lo que les ha permitido distanciarse del descenso en ocho puntos y situarse a nueve del playoff.

Jornada 41 (24 de mayo). Pucela, última salida

Será el último desplazamiento de la escuadra de Antonio Hidalgo. Los coruñeses viajarán al Nuevo José Zorrilla, donde les esperará un Valladolid que, de momento, lucha por la permanencia. En Riazor, Dépor y Pucela igualaron (1-1) con un gol de Yeremay de penalti en el minuto 90+8.

Jornada 42 (31 de mayo). Cierre de curso en Riazor

El Dépor bajará el telón a la Liga 2025-26 en casa, frente a la UD Las Palmas, que actualmente es sexto clasificado con 48 puntos, a cuatro de los herculinos y con una ventaja de un solo punto sobre el séptimo. En Gran Canaria, ambas escuadras empataron (1-1).