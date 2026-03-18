Diego Villares avisa sobre el Zaragoza: "Jugador por jugador, vemos que tiene un equipazo"

Villares, en rueda de prensa RCD

El capitán del Deportivo, Diego Villares, analizó este miércoles en la sala de prensa de Abegondo el momento que vive el equipo tras la victoria en Ceuta, la visita del Zaragoza este sábado a las 21.00 horas en Riazor, su situación personal después de volver al once inicial y mandó un mensaje a la afición blanquiazul de cara a los doce partidos que quedan hasta que se termine la Liga.

¿Cómo está el equipo tras la victoria en Ceuta? Con muchísimas ganas. Una semana después de una victoria siempre se lleva con más alegría. Deseando que llegue el sábado para conseguir los tres puntos en casa.

Regreso al once. Por suerte creo que pudimos, tanto yo como el equipo, hacer un buen partido para ganar en un campo complicado como era Ceuta. Sabemos que ellos en su casa nos iban a poner las cosas difíciles y con ese gol de Alti al final pudimos traernos la victoria.

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Segunda victoria seguida en el tiempo de descuento. ¿Aspecto mental de creer hasta el final o llegar mejor físicamente a los últimos minutos? Creo que se podría achacar a ambas porque el equipo sigue intentándolo hasta el final, no se rinde en ningún momento, sigue buscando la portería rival y creo que son ambas, tanto el tono físico como esa creencia hasta que pite el árbitro lo que nos dan esos puntos al final.

Partido contra el Zaragoza. Si ves la plantilla jugador por jugador, vemos que tiene un equipazo. Viene de ganarle al Almería y con lo poquito que queda todos los equipos quieren sacar los máximos puntos posibles para poder lograr ese objetivo.

Operación de David Mella. ¿Qué mensaje le trasladas como capitán? Sobre todo, un mensaje de cariño y apoyo a David, que lo queremos muchísimo y que va a volver mucho más fuerte. Ayudarle en estos momentos difíciles, que nunca es fácil para un jugador pasar por una lesión de este tipo.

Vuelta de Yeremay. Ya pudo hacer un poquito más, a medida que pasa la semana va metiéndose un poquito más en dinámica y deseando tenerlo de vuelta también.

Mensaje a la afición para los siete partidos que quedan en Riazor. Que nos apoyen como lo están haciendo, como lo hicieron el otro día, como lo venían haciendo en partidos anteriores. Nos quedan doce finales, siete de ellas en casa, y necesitamos el apoyo de la gente, que es lo más importante para nosotros.