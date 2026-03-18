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Dépor

Antonio Hidalgo no se sentará en el banquillo ante el Zaragoza

El técnico catalán vio la quinta amarilla la pasada jornada en el Alfonso Murube y cumplirá un partido de sanción

Esther Durán
18/03/2026 18:48
Hidalgo, en el banquillo en el Dépor-Granada
Hidalgo, en el banquillo en el Dépor-Granada
Quintana
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Antonio Hidalgo no se sentará en el banquillo este sábado en el duelo ante el Zaragoza en Riazor. El técnico blanquiazul vio la quinta amarilla la pasada jornada en el Alfonso Murube y cumplirá un partido de suspensión por acumulación de tarjetas. Su segundo desde hace más de seis años, Ignasi Salafranca, será el encargado de dirigir al equipo deportivista.

En el minuto 27 del choque ante el Ceuta, el catalán fue amonestado por Cid Camacho al “encararse con el banquillo local sin llegar al insulto o la amenaza”, según recoge el acta del encuentro. De esta forma, no dirigirá al cuadro deportivista desde el área técnica en la visita del equipo maño a A Coruña.

Amonestaciones previas

Hidalgo vio la cartulina amarilla por primera vez esta temporada en el minuto 26 de la octava jornada de competición, en el empate del Deportivo ante el Almería en el estadio coruñés por protestar una decisión del colegiado. Ya en la jornada 20, el conjunto coruñés firmó las tablas ante el Cádiz en Riazor, y el entrenador deportivista vio la amarilla por “hacer observaciones de carácter técnico” a una decisión del árbitro. Justo la semana siguiente, a punto de llegar al descuento del empate ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, volvió a suceder el mismo episodio.

Por último, Hidalgo salió apercibido de Castalia tras la derrota ante el Castellón, después de ver la cartulina amarilla en la segunda parte por realizar al colegiado “observaciones de técnico siendo advertido previamente por ello”. De esta manera, este fin de semana le tocará ver el partido ante el Zaragoza desde la grada y regresará al banquillo en El Molinón.

 

 

 

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