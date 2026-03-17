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Dépor

Yeremay entrena "prácticamente toda la sesión" y Loureiro está casi descartado para el Dépor-Zaragoza

Mella ya está en Madrid para obtener un diagnóstico del alcance de su lesión de rodilla

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
17/03/2026 13:56
Yeremay durante la sesión de esta mañana
Yeremay durante la sesión de esta mañana
RCDEPORTIVO
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Una de cal y otra de arena para el Deportivo. En su regreso al trabajo para comenzar a preparar el encuentro de este sábado (21.00 horas) contra el Zaragoza, el equipo pudo entrenar con Yeremay Hernández dentro del grupo. El canario se ejercitó "con normalidad" durante "prácticamente toda la sesión", tal y como apuntó el club en su comunicado.

Pese a esta evolución favorable de sus dolencias, todavía es prematuro dar por seguro el regreso del canario a la convocatoria este mismo fin de semana. Una convocatoria en la que apunta a no estar Miguel Loureiro, que padece un esguince de tobillo, tal y como han relevado las pruebas  las que ha sido sometido.

"Su evolución en los próximos días marcará su disponibilidad", explica escuetamente la entidad. De este modo, el cercedense está prácticamente descartado para el choque contra el conjunto maño, en el que tampoco estará un David Mella que ya se encuentra en Madrid para obtener una valoración final del alcance de su lesión de rodilla.

En el entrenamiento de este martes, que consistió en una activación con rondos, un primer ejercicio táctico y fútbol reducido de alta intensidad, fueron cuatro los integrantes de los equipos de base que participaron: Hugo Ríos, Samu Fernández, Noé Carrillo y Bil Nsongo.

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