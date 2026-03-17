Villares-Soriano, el centro del campo que convenció a Hidalgo de principio a fin

Mario Soriano, dando un pase en el Ceuta-Deportivo con Villares detrás Fernando Fernández

Diego Villares y Mario Soriano. Desde el principio y hasta el final. Y con un Luismi Cruz por delante que también jugó los 90 minutos más el tiempo añadido en Ceuta. Debía de estar contento Antonio Hidalgo con lo que veía de su equipo durante la segunda parte en el Alfonso Murube, pues el técnico catalán no buscó intervenir desde el área técnica para aportar soluciones desde el banco e intentar romper la igualada.

Y es que el encuentro de la jornada 30 fue el primero de la presente Liga Hypermotion en el que el preparador deportivista no hizo modificación alguna en su sala de máquinas. Ni dio entrada a ningún mediocentro Hidalgo ni tampoco retiró a ninguna de las patas del doble pivote conformado por Villares y Soriano. Ni siquiera buscó un relevo en un enganche ocupado, de facto, por Cruz.

Le gustó a Hidalgo el empaste entre el capitán del equipo ejerciendo de ancla y el ‘Joker’ actuando como organizador del juego ofensivo, un binomio que no coincidía de inicio como doble mediocentro desde el pasado 10 de enero en Las Palmas, cuando el técnico le dio continuidad a la idea con la que arrancó el año 2026 contra el Cádiz en Riazor.

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Aquel día, José Ángel acabó entrando por Luismi Cruz poco después del descanso para ayudar al Deportivo a sostener a Las Palmas. Y ya en el minuto 83, Charlie Patiño relevó a Villares. En el Gran Canaria entraron desde el banco dos pivotes, un recurso que es más que habitual dentro del plan de partido del staff del Deportivo, que tiene a su disposición a cinco mediocentros puros —José Ángel, José Gragera, Charlie Patiño, Riki Rodríguez y Diego Villares— y además cuenta con una sexta solución como Soriano.

Solo tres sin entradas

De hecho, tan solo ha habido tres encuentros de liga en los que no ha entrado ninguno de estos centrocampistas como suplente. Todos ellos, correspondientes a la primera vuelta. El primero fue contra el Sporting. El segundo, frente al Valladolid. El último, contra el Zaragoza, en el ya lejano 2 de noviembre de la jornada 12.

Sin embargo, que ningún centrocampista irrumpiese desde fuera en esos duelos no quiere decir que Hidalgo no tocase su sala de máquinas. Porque frente al conjunto sportinguista retiró del campo a Patiño, contra el Valladolid hizo lo propio con Villares y una semana después en el Ibecarja maño relevó a Soriano en los últimos minutos.

Hidalgo dispone de piezas variadas. Más tras la irrupción de Noé Carrillo y la llegada de Riki Rodríguez. Pero en Ceuta encontró esa mezcla perfecta entre estabilidad y creatividad con Villares y Soriano. Apostó por mantener a ambos en el campo, con Cruz por delante, y el premio llegó en forma de gol agónico.