Rafa Obrador: "En verano estuve hablando con el Madrid porque quería volver al Dépor"

Rafa Obrador, durante un partido con el Torino Rafa Obrador

Solamente estuvo una temporada en A Coruña, pero para Rafa Obrador fue suficiente para enamorarse de la ciudad y, sobre todo, de la afición del Deportivo. El lateral izquierdo, actualmente en las filas del Torino, repasó junto a Steve Calzada en el podcast del After de Post United su etapa en el club coruñés. Recordó cómo se produjo el fichaje, su adaptación y la salida rumbo al Benfica.

Tras dos temporadas en el Real Madrid Castilla, Obrador tuvo varias opciones sobre la mesa donde ganar minutos y experiencia fuera del filial blanco, pero el Deportivo terminó siendo su elección. El mallorquín explicó que, aunque había interés de otros clubes como Las Palmas o el Real Valladolid, ninguno terminó de concretarse. “Ese verano hablé con Raúl González porque, antes de que termine la temporada, me dijo que contaba conmigo para un año más. Crecer hubiese crecido igual, pero ya sabía que tenía ofertas de algún equipo. Le dije que iba a esperar a ver qué me salía", explica.

"En verano hablé con Las Palmas, lo que pasa es que para que yo fuese se tenía que dar una salida que nunca se dio. En Valladolid me querían, pero era la segunda o la tercera opción. Entonces llega el Dépor, que acababa de ascender a Segunda, pero es un equipo histórico. Había tenido la oportunidad de jugar con el Castilla contra ellos en Primera RFEF. El ambiente me pareció espectacular y me motivaba mucho la idea de jugar en Riazor. Cuando me llamaron, Las Palmas no se decidía y dije: ‘Me voy al Dépor’”, desvela.

Si estaban decepcionados, al final te lo hacían saber, pero durante el partido no paraban de animar Obrador, sobre la afición del Deportivo

Con Sergio Escudero y Nemanja Tosic en la plantilla del curso pasado, Obrador comenzó con un papel secundario, pero terminó consolidándose en el equipo y disputando 33 partidos, 24 como titular. “Mi debut fue contra el Racing de Ferrol, en los minutos finales. Al entrar al estadio me sentía muy pequeño. Encima, dos equipos de Galicia. Era un partido picante. Nunca había estado en un estadio con una afición que apriete tanto. Era mi primer partido con esa presión. Increíble. Me enamoré de la afición del Dépor. Según iba jugando, me iba acostumbrando y lo iba disfrutando aún más. Me encanta jugar en Riazor. Este año fui a ver un partido, con el Dépor y con A Coruña conecté. Encima hice muy buenos amigos, fue un año muy bonito donde crecí mucho. Las primeras seis jornadas no jugaba mucho, pero hubo una serie de lesiones y tuve la opción de entrar. A partir de ahí fui teniendo minutos y me adapté bastante rápido a Segunda”, explica.

Uno de los aspectos que más destacó Obrador fue el apoyo constante de la hinchada deportivista, tanto en casa como fuera. “Hubo tramos en la temporada en que las cosas no nos salían, y la afición durante el partido animaba a muerte. Si estaban decepcionados, al final te lo hacían saber, pero durante el partido no paraban de animar. Cuando jugábamos fuera, venía un montón de gente siempre. Sentías su apoyo muy cercano y eso para el jugador es muy importante. Fuimos a jugar a Tenerife en diciembre y la noche anterior al partido nos dicen que se suspende por condiciones del clima, pero la gente ya se había desplazado. Al día siguiente vino a la puerta del hotel una barbaridad de gente, se pusieron a cantar, a animar, salimos nosotros, con bengalas… increíble”, recuerda.

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También fue preguntado por cómo es compartir vestuario con Yeremay. “En algún entrenamiento me tocó marcarle. Me gustaba más cuando iba conmigo, la verdad (risas). Era más fácil. Compartimos banda ese año y es una persona increíble y un jugador muy desequilibrante. La temporada que estuve yo, se hablaba de que en enero lo querían fichar. Termina la temporada y se vuelve a hablar. Yo creo que el Dépor tiene algo que engancha, al menos a mí, y a Yeremay a lo mejor también, que además llegó en cadetes y tiene una etapa de canterano”.

Una vez finalizado el curso, la entidad coruñesa quiso ampliar su cesión, pero según explica el mallorquín, las condiciones contractuales con el Real Madrid lo impidieron. “El Dépor quería alargar la cesión, a mí me quedaba un año de contrato y al Madrid no le interesaba cederme un año y al siguiente irme gratis. Yo quería volver al Dépor, a principios de verano estuve hablando con el Madrid y quería volver. Pasaba el tiempo y tampoco me salía nada. De repente, tuve dos ofertas en dos días seguidos y una era la del Benfica”, termina.