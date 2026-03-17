Los socios del Sporting deberán pagar un suplemento para ver el partido contra el Deportivo

Un aficionado del Sporting y una del Deportivo, durante el partido de la pasada temporada en El Molinón Fernando Fernández

Los aficionados del Sporting tendrán que pagar para ver al Deportivo en El Molinón. El club asturiano ha declarado como el Día del Club el encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de Liga fijado para el sábado 28 de marzo a las 21.00 horas. Una cita marcada en el calendario y que, desde este martes, los abonados rojiblancos ya conocen cuánto deberán pagar en las taquillas del estadio para poder sentarse en su localidad.

Las cantidades varían en función de la categoría del carné, con un precio general de 22 euros para adultos, mientras que el suplemento para las categorías sub-26, diversidad funcional y jubilado queda fijado en 11 euros. No todos los abonados rojiblancos tendrán que pasar obligatoriamente por caja. Los socios de Honor y los júnior podrán acceder con normalidad al estadio, presentando como siempre el carnet.

Un partido que promete ser especial por la rivalidad histórica de ambos conjuntos y que esta temporada añade el ingrediente de luchar por volver al primer escalón del fútbol nacional, aunque por procesos distintos. El Deportivo, segundo clasificado, aventaja en cinco puntos al séptimo, el Burgos. Una diferencia no definitiva, pero que, a doce jornadas para el final, hace que la parroquia blanquiazul centre toda su atención en mantener el puesto de ascenso directo.

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Los gijoneses, por su parte, se mueven cada semana entre la ilusión de colarse en la promoción y la frialdad de la media tabla. Un sentir que es consecuencia de los resultados. La derrota por la mínima en Andorra hizo que Borja Jiménez se mostrase crítico. Tanto que mencionó que el objetivo debería de ser "tener los 50 puntos cuanto antes y no pensar en el playoff, algo que a seis puntos de distancia "no tiene sentido". Sin embargo, la goleada por 4-1 ante el Castellón devolvió los ánimos el hambre a una hinchada que quiere luchar hasta el final por volver a Primera División.

Los locales no podrán contar lo que resta de curso con Andrés Ferrari. El delantero uruguayo, llegado en el mercado invernal, sufre una fractura en el peroné de la pierna izquierda y se someterá a una intervención quirúrgica.