Juan Hermida, masajista blanquiazul durante casi medio siglo, fallece a los 90 años

Juan Hermida posa con el regalo del club cuando lo homenajeó en los prolegómenos del primer partido de la Liga 2016-17 ante el Eibar RC DEPORTIVO

Juan Francisco Hermida Blanco, masajista y ATS del Deportivo durante casi medio siglo y también del Liceo durante más de un decenio, ha fallecido esta tarde en A Coruña a los 90 años.

Hermida inició su relación con el Deportivo como masajista del Fabril, cuando Arsenio Iglesias era el entrenador del filial, en la temporada 1969-70. Nacido el 10 de junio de 1935, Hermida trabajó en el Deportivo hasta su despedida en 2017, con casi 82 años de edad y prácticamente 48 de servicio al club. Al comienzo de aquella temporada 2016-17, el club le homenajeó en los prolegómenos del primer encuentro de Liga, frente al Eibar en Riazor, en partido ganado por los blanquiazules (2-1) gracias a un gol de Lucas Pérez horas antes de ser traspasado al Arsenal inglés a cambio de 20 millones de euros.

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Además, Hermida ejerció también de masajista del Liceo en la época más brillante del club verdiblanco, durante buena parte de los años 80 y 90 del siglo pasado.