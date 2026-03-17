Fin de semana de reencuentros y sin victorias para los cedidos del Deportivo

Jairo Noriega, durante una acción en el partido ante el Ourense Diario de Ferrol

Fin de semana de reencuentros para los cedidos del Deportivo. Cinco blanquiazules a préstamo que continúan su progresión lejos de Riazor se vieron las caras en una jornada marcada por la igualdad y la falta de victorias. Ningún deportivista pudo celebrar una victoria con sus respectivos equipos, y cuatro duelos terminaron en empate.

Los focos estuvieron en los partidos entre jugadores con pasado reciente en Abegondo. Granada y Andorra firmaron las tablas, aunque sin gran protagonismo ni para Petxarroman ni para Mohamed Bouldini. El mismo resultado se dio en el choque entre Ourense y Racing de Ferrol, donde coincidieron Jairo Noriega, Martín Ochoa y Adrián Guerrero, aunque en este caso con titularidad para los tres. Por otro lado, Rubén López y Diego Gómez se quedaron sin jugar después de que el choque ante el Arenas de Getxo fuera suspendido debido al mal estado del terreno de juego tras las intensas lluvias.

Nadie gana

Luis Chacón (Cultural Leonesa). Decimotercera jornada consecutiva para el conjunto leonés sin lograr sumar de tres, que ya es penúltimo y se distancia a siete puntos de la permanencia. Chacón jugó los 90 minutos en la derrota ante el Racing de Santander, aunque sin gran incidencia en el juego ofensivo del equipo dirigido por Rubén de la Barrera. Andrés Martín adelantó al líder de la categoría en la primera mitad y, a pesar de que Iván Calero igualó el choque antes de cumplirse la hora de juego, nuevamente el atacante andaluz selló el de la victoria en el 83 y el triunfo voló a Cantabria.

Petxarroman (Andorra). Reencuentro entre Petxarroman y Bouldini en el Nuevo Los Cármenes. El lateral vasco saltó al terreno de juego en el 89 en el empate (1-1) ante el conjunto granadino, y apenas tres minutos después el colegiado anuló un tanto a Olabarrieta que habría supuesto la victoria para el cuadro de El Principado.

Bouldini (Granada). El delantero marroquí vio el encuentro ante el Andorra desde el banquillo, aunque, a diferencia de las dos jornadas anteriores en las que unas molestias le dejaron fuera de la convocatoria, esta vez sí entró en la lista. Tercera semana consecutiva sin minutos para Bouldini.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El otro reencuentro del fin de semana tuvo lugar en O Couto en el derbi entre Ourense y Racing de Ferrol, en el que todos los deportivistas salieron de inicio. Jairo disputó 66 minutos en el empate a uno ante el conjunto ourensano con el que su equipo cayó hasta la novena posición y finalizó la jornada fuera del playoff.

Adrián Guerrero y Martín Ochoa (Ourense CF). Tanto Adrián Guerrero como Martín Ochoa fueron titulares ante el Racing. El delantero riojano jugó 68 minutos, aunque no tuvo gran impacto en el ataque ourensano. Por su parte, el extremo ferrolano volvió a la titularidad tras ser suplente la pasada jornada ante el Barakaldo y abandonó el terreno de juego a punto de cumplirse el minuto 80. Con este empate y la victoria del Guadalajara, se encienden todas las alarmas en el Ourense, que se sitúa a tan solo un punto de la permanencia.

Kevin Sánchez (Cartagena). Suplencia para Kevin Sánchez ante el Teruel. El delantero burgalés saltó al verde antes de cumplirse la hora de juego para tratar de buscar la victoria, pero finalmente el marcador no se movió y el encuentro finalizó sin goles válidos, ya que el colegiado anuló un tanto a cada equipo por fuera de juego. Se trata del tercer empate consecutivo para un Cartagena que suma su sexta jornada invicto y se coloca a tan solo dos puntos del playoff.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). El encuentro entre el Arenas de Getxo y el Pontevedra tuvo que ser suspendido debido al estado del terreno de juego después de que la lluvia inundara una parte del campo del equipo vasco.