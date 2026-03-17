David Mella será intervenido quirúrgicamente este miércoles

Mella conduce el esférico ante Diaby Quintana

David Mella no volverá a jugar con el Deportivo en lo que resta de temporada. La lesión que sufre el extremo de Teo en su rodilla izquierda finalmente ha sido más grave de lo esperado y este miércoles será intervenido en Madrid para solucionar los problemas en la articulación que nacieron a raíz de la acción con Diaby en el último encuentro en Riazor ante el Granada, cuando el central del equipo nazarí y el canterano chocaron en el área.

A pesar de que las primeras exploraciones habían descartado cualquier tipo de afectación en los ligamentos, con un diagnóstico que se quedó en "edema óseo", el pasado viernes el Dépor anunciaba que el canterano viajaría a la capital de España para una reevaluación, poniendo sobre la mesa ya la opción del quirófano. El paso de los días y esa segunda exploración por parte del doctor Manuel Leyes revelaron una lesión en el ligamento lateral externo que ha obligado a Mella a operarse para garantizar la recuperación total de su rodilla izquierda. Lo que es seguro es que no volverá a los terrenos de juego ni en las jornadas que restan de temporada regular, ni tampoco para un hipotético playoff.

De esta forma, Mella para el cronómetro de su segunda campaña en el fútbol profesional en 1.576 minutos, reduciendo significativamente su participación, con 25 encuentros jugados, 17 de ellos como titular, en los que ha aportado cinco goles y una asistencia. Ha sido también el curso en el que se ha convertido en mundialista gracias a su presencia en el torneo sub-20 de Chile a principios de curso.

Otro año sin terminar sobre el césped

Una vez intervenido, David Mella empezará la recuperación con el objetivo de ponerse a punto para el inicio de la próxima pretemporada, ya en verano. No es esta una situación desconocida para él, ya que su 2025-26 terminará en la enfermería como lo hizo la 2024-25. El año pasado la lesión fue muscular, en el recto femoral, y lo dejó KO a finales de abril, cuando el equipo blanquiazul ya tenía encarrilado el objetivo.

En este caso se trata de un infortunio, un golpe que lo aparta del equipo en un momento delicado, con Yeremay también ausente y con todo por decidirse en la parte alta en la lucha del conjunto coruñés por pelear hasta el final el ascenso a Primera División.