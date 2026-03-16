Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera cargan contra la gestión mundialista de Inés Rey: "Los coruñeses nos sentimos engañados"

Las reacciones de todos los bandos políticos a la renuncia de A Coruña al Mundial 2030 no han tardado en dispararse. Del "no es agradable para mí" de la alcaldesa, Inés Rey, al "gran fracaso" de Miguel Lorenzo, presidente del Partido Popular de A Coruña, hasta la "crónica de una muerte anunciada", de Francisco Jorquera, portavoz del BNG.

Las consecuencias de la pérdida del Mundial de A Coruña no han hecho más que empezar. Tanto populistas como nacionalistas concuerdan en parte del discurso y acusan a la regidora de la ciudad herculina como la principal culpable de que el proyecto no se haya podido convertir en realidad.

"Sin duda es un día muy triste para la ciudad", lamenta Miguel Lorenzo. Rotundamente crítico, señala que "lo que en su día fue su gran proyecto de ciudad, ahora se convierte en su gran fracaso". Una decepción que, para los populistas, es el resultado de un periodo de mentiras que comenzó hace casi cuatro años. "Los coruñeses nos sentimos engañados. La alcaldesa nos ha mentido a todos. Nos había dicho que había un financiador privado que nunca apareció, nos había dicho que había un proyecto que hasta ahora nadie vio". Ahora, Lorenzo exige una transparencia merecida para la ciudadanía. "Ha hecho que los coruñeses pasemos de la máxima ilusión a la máxima decepción. Por eso los coruñeses pedimos explicaciones, nos las tiene que dar", concluye el máximo representante del PP en A Coruña.