LA LUPA | Ceuta 1-2 Deportivo: Un antiestrés a tiempo

Diego Villares en una jugada del Ceuta-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

No hay mejor solución para el estrés que respirar. Alejar las urgencias de los pensamientos y coger aire. Bajar las revoluciones del cerebro. Y empezar a ejecutar en función de la lógica y no de las prisas.

Esta realidad vale para la vida en general, pero el Dépor volvió a demostrarse a sí mismo que no hay nada que le venga mejor que aplicarse a sí mismo una dosis de calma. Porque en el Alfonso Murube, acabó construyendo una remontada con el Ceuta 1-2 Deportivo final que le permite volver a pisar puestos de ascenso directo tres meses después.

No arrancó bien en el encuentro el conjunto deportivista, incómodo por el ritmo del Ceuta con y sin balón. Y fruto de una defensa del área que un mal despeje de Comas hizo saltar por los aires, se puso por detrás en el marcador.

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Sin embargo, fue a través del orden como consiguió cogerle el pulso al partido. Empató gracias a una presión de las que hacía a principio de temporada, apostando por condicionar al contrario más que por desestructurarse. Y a partir del 1-1, poco a poco fue creciendo. Aprovechando el desgaste de su rival, se acercó al gol en una segunda parte que amenazó con romperse, pero en la que ambos prefirieron bajar revoluciones.

Ahí acabó mandando el Dépor, que encontró el afortunado premio con un nuevo gol en el añadido. Quizá lo merecía desde antes, aunque sus argumentos estuviesen exentos de demasiado brillo y redundasen en una paciencia que su enemigo caballa le concedió. No hay mayor trampa para uno mismo que dejar respirar a este Dépor, aun sin Yeremay y Mella como armas.

Mezclar salidas

El Deportivo sin extremos. Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico tenían por delante el complejo reto de fabricar nuevos argumentos ofensivos en un equipo que, de golpe y porrazo, se vio sin sus dos futbolistas más desequilibrantes en el uno para uno por fuera y capaces de atacar espacios.

Ante ese panorama, el técnico blanquiazul apostó por una alineación que apuntaba a estructurarse en 5-3-2 pero que, desde un primer momento, se dibujó con cuatro defensas con y sin balón. Ximo Navarro era lateral y Altimira era extremo. Y como su par José Matos es un futbolista que habitualmente participa más por dentro que por fuera, el catalán apenas tuvo que hundirse.

El Ceuta salió a presionar alto a un Deportivo que se estructuró en sus reinicios con Villares y Soriano en una altura superior a los dos centrales. Mientras, Ximo ejercía de atractor bajo, en el carril diestro. Ante este trabajo a pares, el Dépor buscaba atraer en su sector derecho para golpear en largo o bien lateralizar a Mario, alejándolo de Bodiger. En la imagen, no hay movimiento para generar hombre libre y Ferllo juega directo.

De este modo, como intención inicial, el Dépor planteó un inicio de juego que variaba según el lado por el que eligiese progresar, condicionado por un Ceuta que se estructuraba en un 5-3-2, con los dos puntas defensivos —Marcos Fernández y Rubén Díez— emparejándose con los dos centrales. Por detrás, Koné partía dentro pero muy pendiente de Ximo, Illescas se emparejaba con Villares y Bodiger se ubicaba con Mario Soriano siempre que este aparecía en el carril central.

Así, el Dépor fue variando entre juego directo y asociaciones en función de si encontraba soluciones en corto para salir de la presión del rival o no. Aunque no en pocas ocasiones del primer acto, el balón en largo sobre el sector derecho, a la caída de Bil Nsongo, acabó siendo un discurso sobre el que intentar progresar... sin demasiado éxito.

Crecer por la izquierda

Y es que fue más bien en el sector izquierdo donde el Dépor creció y generó sus mejores situaciones en ataque posicional. Mientras en la derecha el mecanismo colectivo pasaba en atraer con Loureiro o Ximo y acabar jugando en largo sobre Nsongo o Altimira —no había sorpresa ni referencias entre líneas—, en el perfil zurdo todo era diferente.

Ahí el rey era, un día más, Mario Soriano. El madrileño, controlado por Bodiger, acababa lateralizándose para alejarse del mediocentro y recibir, mientras Luismi Cruz, que partía desde el teórico puesto de extremo, se ubicaba por dentro para hacer dudar al francés, que priorizaba guardar su posición.

El Deportivo encontró en su sector izquierdo una posible autovía que supo construir bien. En la imagen, el equipo gira el juego para encontrar a Mario Soriano libre. Entonces, Luismi Cruz se interioriza al apoyo para arrastrar a Manu Sánchez y generar un intervalo entre central derecho y carrilero que Quagliata ataca para recibir en profundidad.

Así, con Quagliata alto esperando para atacar en profundidad, el Deportivo lograba no solo superar la presión inicial del Ceuta, sino que el futbolista con el balón en ese perfil —Soriano, pero también Comas— tuviese tiempo y espacio para lanzar al italiano a la carrera. A la espalda del carrilero Aisar, que no contaba con la ayuda de un Manu Sánchez más pendiente de no dejar demasiado suelto a Cruz, tan brillante sin balón como pobre con el esférico en los pies.

La presión ordenada

No fue, sin embargo, a través de esos aclarados a Quagliata como el Deportivo consiguió empatar el choque en el Murube, sino a partir de una presión de la que sacó réditos casi cada vez que pudo ejercerla de manera ordenada.

Comenta siempre Hidalgo que su equipo no es un colectivo que esté cómodo yendo a robar arriba porque no dispone de ese perfil de jugadores. Por eso mismo, al principio de temporada, desarrollaba un trabajo en la salida de balón del rival que pasaba por condicionar la circulación del contrario para que metiese el esférico en una zona comprometida donde, entonces, sí poder ser agresivo y recuperar.

El Deportivo pudo recuperar cuando en vez de presionar acosando y desordenado, fue capaz de trabajar como bloque orientando la circulación del rival para que se equivocase. Así llegó el 1-1, con Mario ‘saltando’ de línea pero sus compañeros situados cerca para impedir que cualquier posible receptor tenga tiempo y espacio para progresar.

Volvió a ofrecer algunas de esas ‘falsas’ presiones el equipo herculino, como la que derivó en el gol del empate. No le hizo falta acosar al poseedor, sino arrinconar al contrario y provocar que buscase una conexión a una zona minada. Viajar junto, temporizar e inducir. ¿Demérito del rival? Por supuesto. Pero también culpa de un Deportivo capaz de inducir a errores un equipo que destaca por su juego asociativo en corto.

Así estuvo cómodo el Deportivo, que sufrió en cuanto no ejerció como bloque colectivo para ir a la presión o no fue agresivo en su última línea —con Comas de nuevo como señalado—. Y es que, a partir de las descargas a un tercer hombre que atacaba la espalda de los centrocampistas, el Ceuta fue capaz de progresar en varias situaciones en una segunda mitad que amenazaba con convertirse en un ida y vuelta por los espacios que comenzaban a haber, pero que el Dépor quiso bajar de revoluciones y el Ceuta, exhausto, lo aceptó de buen grado.

Después de la pobrísima presión del equipo ante el Granada, el Deportivo salió con la lección aprendida. Sin embargo, durante un tramo de la segunda mitad, el colectivo blanquiazul volvió a caer en ejecutar esas presiones individuales y tardías. Matos, situado dentro, acaba recibiendo en una acción de tercer hombre a espaldas de Villares.

Paciencia para construir

Así, el partido fue evolucionando cada vez más hacia un tipo de encuentro muy diferente al del comienzo. José Juan Romero había ajustado en el intermedio, retirando a Manu Sánchez por Aisar y colocando a Konrad para estructurarse en defensa en 4-4-2.

El movimiento le sirvió para cortar la vía de agua en un pasillo derecho que Quagliata no paraba de atacar, sí. Pero el conjunto de Antonio Hidalgo encontró otras soluciones.

El Ceuta ajustó en la segunda mitad para frenar las subidas de Quagliata. Pero contar con un hombre menos en defensa acabó abriéndole otra posibilidad de progresión al Deportivo, que aprovechó la pausa de Mario y el desgaste del rival para atraerle y abrirle. Tres rivales ‘saltan’ a primera línea, los laterales fijan a dos y los tres puntas, a cuatro. Stoichkov recibe solo.

Mario Soriano empezó a organizar desde abajo del todo y aportó pausa junto a los centrales. El Ceuta ya no llegaba igual a presionar. Y cuando lo hacía, acababa partiéndose y permitiendo al Dépor encontrar en varias ocasiones los movimientos al apoyo de Stoichkov, que se aprovechaba de que los defensas y los pivotes atraían las primeras líneas del contrario y Alti, Nsongo y Cruz sujetaban a los cuatro defensas para recibir al apoyo en el espacio libre.

Así, a través de construcciones más pausadas potenciadas por un rival que ya no tenía las mismas piernas, el Deportivo comenzó a instalarse en campo contrario. Ahí la premisa seguía siendo clara: combinar por dentro y atacar la espalda de la última línea rival, aprovechando que el Ceuta era un equipo que se posicionaba en pocos metros, pero sin presionar al poseedor y concediendo espacio tras su zaga.

La paciencia volvió a ser clave para encontrar el gol al final. Quagliata ataca el espacio y genera distracción, mientras Herrera va al apoyo de Mario y se apoya con Mulattieri, clave para girar el juego y encontrar el lado débil. El punta se la queda y juega con Luismi, que abre a Alti, con tiempo y espacio para ejecutar el disparo y anotar un golazo.

Pudo penalizar Cristian Herrera en una situación de tercer hombre al espacio maravillosamente bien ejecutada sobre el ‘pivoteo’ de Mulattieri. Pero fue en una jugada más pausada que nació de una triangulación en la izquierda con un giro de nuevo sobre el punta transalpino para encontrar a Alti en el lado débil con tiempo y espacio como llegó el premio a una pausa que el Dépor supo encontrar a tiempo.