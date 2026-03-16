La alerta en la delantera del Dépor se extiende a la zaga

Miguel Loureiro, presionando a Youness Fernando Fernández

El Deportivo ganó in extremis en Ceuta. Pero el triunfo puede traer un peaje a pagar de cara al partido contra el Zaragoza el próximo sábado (21.00 horas) en Riazor. La factura ya venía cargada desde la pasada semana, en la que a la baja indefinida de Yeremay Hernández se le unió la ausencia de David Mella. Pero en el Alfonso Murube, la cuenta se hizo más grande y apunta al lado opuesto del campo.

Después de que las ausencias de sus extremos encendiesen la luz de alarma en el frente de ataque, el sonido de alerta se enfoca ahora al centro de la defensa. Porque Antonio Hidalgo pierde para el encuentro frente al conjunto maño a Dani Barcia y está pendiente de la evolución de Miguel Loureiro.

Por un lado, el central zurdo de Cambre es baja segura por amarilla de cara a la jornada 31. Barcia llevaba sin jugar en liga desde que Hidalgo lo introdujo el 4 de enero como suplente ante el Cádiz. En aquel primer partido del año 2026, el zaguero no estuvo bien en una transición del Cádiz que acabó con remate a gol de Tabatadze para empatar el encuentro 2-2. Esa defensa del georgiano le hizo perder puntos de confianza en los planes del técnico y puesto en su escalafón.

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Barcia repitió unos días después en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid como central titular. Pero su buen partido no le abrió de nuevo las puertas al equipo. Tanto que, hasta que el técnico le dio la oportunidad en Ceuta para relevar a Ximo Navarro en un movimiento de emergencia y condicionado por la entrada previa de Noubi y la posición de Altimira como extremo.

A la primera

Ingresó al césped del Alfonso Murube el canterano y prácticamente en su primer minuto cometió una falta sobre Konrad de la Fuente que le costó la tarjeta. Tuvo que acudir a banda izquierda el coruñés y en una situación de uno para uno, no temporizó frente al extremo estadounidense y se ganó una amarilla que es la quinta, con la que cumple ciclo y será sancionado por el Comité de Disciplina en la resolución que se hará pública este miércoles.

De este modo, el Deportivo mantiene a Yeremay y Stoichkov como futbolistas apercibidos de sanción y ahora se les une Adrià Altimira, que frente al Ceuta vio la cuarta cartulina amarilla desde que llegó al club. Mientras, Lucas Noubi, Ximo Navarro, Luismi Cruz y Samuele Mulattieri han visto tres cartones y todavía tienen cierto margen.

Barcia venía siendo el cuarto central del equipo en los últimos meses. Sin embargo, su baja puede adquirir más relevancia teniendo en cuenta que en Ceuta, Miguel Loureiro tuvo que retirarse del partido al descanso después de sufrir una contusión en un duelo con José Matos.

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El lateral zurdo caballa se empleó con fuerza excesiva ante el balón dividido y golpeó el pie del cercedense, que fue asistido por los servicios médicos de la entidad y, aunque continuó hasta el término de la primera parte. En el intermedio, se consensuó que no continuase y en su lugar entró Noubi.

Así, pendientes de las pruebas a Loureiro para calibrar el alcance de su lesión, el Deportivo ya tiene dos bajas confirmadas para la visita del Zaragoza. A la citada de Dani Barcia se le unirá con total seguridad la de David Mella, que esta semana viaja a Madrid para conocer una segunda opinión de una lesión que no pinta a quedarse solo en un edema óseo en la rodilla. Mientras, Yeremay va día a día en su proceso de recuperación de la pubalgia y serán las sensaciones que tenga en sus sesiones las que determinen si puede volver a jugar o sigue al margen.