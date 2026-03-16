José Luis Oltra, nuevo entrenador del Huesca

José Luis Oltra en Riazor Archivo El Ideal Gallego

El Huesca ha hecho oficial la incorporación de José Luis Oltra como entrenador del equipo oscense hasta el final de esta temporada. El club altoaragonés se ha decantado por la experiencia del técnico valenciano para encontrar, en el tercer nombramiento distinto de técnico en lo que va de curso, la fórmula de la permanencia en Segunda División.

El día ha sido de lo más movido en El Alcoraz. A media mañana se hacía oficial la destitución de Bolo tras poco más de cuatro meses sentado en el banquillo y un promedio de puntos por partido que no alcanzaba la unidad (0,94%).

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A la salida de Bolo se le sumó el despido de Ángel Martín González, el director deportivo del club que llevaba en el cargo desde mayo de 2022 y que logró una meritoria octava plaza la campaña pasada.

Horas de destruir para intentar resurgir. Acción y reacción en cuestión de horas: José Luis Oltra llega al banquillo del Huesca con un objetivo muy similar al que tuvo en su última experiencia con el Eldense: salvar la categoría.

En Elda, con un equipo muy pobre en recursos futbolísticos, no lo logró. Pero en Huesca encuentra un panorama más esperanzador. Con más de 400 encuentros a la espalda como preparador en Segunda División, su veteranía y conocimiento del medio se presentan como un aspecto clave para conseguir la meta final.

De esta manera, el técnico que consiguió el récord de puntos en el segundo escalón del fútbol español en la temporada 2011-12 se reencontrará con el escudo y los colores que representó, vivió y disfrutó en una campaña inigualable.

El partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de Liga, el segundo fin de semana de abril, dejará una estampa nostálgica para oscenses y coruñeses. Oltra, como hizo en febrero del año pasado en el Pepico Amat, y con victoria, volverá a cruzarse con las aspiraciones del Deportivo. Paralelamente, Antonio Hidalgo se reencontrará con sus compañeros de la 2024-25. Un curso en el que llevó al Huesca a luchar por un puesto de playoff hasta el último suspiro y que lo propulsó a dar un paso en su carrera deportiva.