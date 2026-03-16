Inés Rey, sobre la renuncia al Mundial: "No es agradable para mí. A veces es mejor tener los pies en la tierra"

Inés Rey observa a Juan Carlos Escotet durante la comparecencia QUINTANA

Más allá de la comparencia institucional, Inés Rey compareció ante los medios de comunicación para responder a preguntas sobre la renuncia y la presentación de la nueva entente para mejorar el estadio de Riazor y su entorno. Y habló de como se sentía tras dejar atrás uno de los motores de su mandato en los últimos tres años y medio sin llegar al objetivo deseado. “No es agradable para mí. A veces es mejor tener los pies en la tierra. A veces hay que ver que por mucha ilusión que haga el proyecto, no se puede hacer. Había muchos más pros que contras. Cuando me paran por la calle no me piden el Mundial, me piden un complejo deportivo de primer nivel. Eso es lo que tendrá A Coruña. Gobernar es tomar decisiones pensando en el bien común. El interés de los coruñeses también es el Deportivo. Es una decisión ilusionante, sensata y responsable. No es una decisión de un día para otro. Se piensa y se trabaja. Cuando uno lo tiene claro, se hace público. Lo positivo es que vamos a ir de la mano, pensando en la ciudad”, explicó antes de concluir que la inversión para el 2030 “no iba a tener retorno”.

Tampoco hay definición sobre el dinero que se invertirá. “No sabemos cuántas personas trabajarán en la comisión. No tengo cifras, solo hablamos de proyectos y compromisos”, aseguró la alcaldesa, que sí entró en detalles para exponer que ya se ha hablado con la FIFA. Obviamente la visita de la delegación del máximo organismo futbolístico prevista para el miércoles queda cancelada. “No es incompatible el Mundial y la reforma. Había exigencias más allá que el aforo que hacían inviable la continuidad del proyecto. Había que poner en una balanza lo que tenemos y lo que nos exigían. Es un acuerdo positivo para la ciudad y está comunicado a la FIFA. Cuando uno se presenta a una candidatura lo hace con optimismo y con la creencia de que teníamos la capacidad para ser bimundialista. Pensábamos que era posible rebajar las exigencias, algunas se suavizaron, otras no”, afirmó antes de aludir al tiempo de enfrentamiento con el Deportivo. “El club estuvo con nosotros trabajando. Hay un momento en el que piensan que las exigencias les podía perjudicar”.

A Coruña dice adiós al Mundial y da la bienvenida a un proyecto para un nuevo Riazor que "se concretará en semanas y meses" Más información

No hubo más detalles sobre el nuevo Riazor que se viene. Tampoco sobre su aforo y sus usos. “Todo el complejo se utilizará los 365 días del año, con actividades sociales, culturales y de otra índole. Ya iremos viendo cuáles. Daremos la cifra de espectadores que tendrá el nuevo Riazor más adelante. Retomada una relación de confianza, iremos dando pasos día a día. Hay que construir la relación”, apuntó Inés Rey, antes de concluir. “El Mundial más que un fin, era un medio para tener el estadio moderno y actualizado. Eso lo vamos a tener, pero sin la presión excesiva que ponía la FIFA. Escotet ha estado muy receptivo. Con la ciudad y la cabeza en el corazón. Ha sido fácil llegar a este consenso”.

A Coruña se queda sin Mundial. ¿Quién sabe si puede se ahora la oportunidad de Vigo? Inés Rey no quiso entrar en ese asunto ni en opinar sobre Abel Caballero. "Hablo mucho con mi amigo de Vigo. A mí me corresponde hablar únicamente de A Coruña”.