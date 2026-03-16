El sector hostelero lamenta la oportunidad perdida con la renuncia al Mundial

Aficionados del Deportivo y Cádiz conviven en los aledaños de Riazor minutos antes del partido Patricia G. Fraga y Quintana

Continúan las reacciones a la renuncia de A Coruña al Mundial. También la hostelería local ha hecho público su sentir ante la decisión del consistorio coruñés.

Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña; Alberto Boquete, dueño de La Mansión 1783 y presidente de la Asociación de Hosteleros de La Marina, y Xabi Barral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Hostelería, mostraron su decepción con la renuncia de A Coruña a ser sede de la Copa del Mundo de fútbol de 2030.

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Para Cañete, “lo del Mundial es una noticia mala, sin paliativos. Es una noticia que perjudica a la ciudad, al sector y a todos”. El presidente de la hostelería provincial cree que el legado de un Mundial va mucho más allá del periodo en que se disputa. “No son tres días, sino que lo importante es la promoción a nivel internacional. Si al final se lo lleva Vigo, por la rivalidad entre ciudades, no gusta. Es como perder un Dépor-Celta. No se han explicado con claridad los motivos y ha caído como un jarro de agua fría en el sector”, asegura Cañete.

Boquete ve la noticia como una ocasión desperdiciada y se muestra crítico con la gestión general de Rey. “A la alcaldesa no le apetece tener un Mundial, pero sí obras a punta pala. Es una pena, porque es una forma de poner a la ciudad en el mapa a nivel internacional. Es el deporte más seguido y una oportunidad perdida para que llegue el turismo internacional. A nivel hostelero, atrae a un público con nivel adquisitivo alto y dispuesto a gastar dinero. Como CTV (Coruñés de Toda la Vida), pienso que hubiera sido bueno para todo el mundo”.

Barral lamenta la pérdida de turismo y visibilidad global, aunque se congratula de la decisión de tener en cuenta el futuro de los coruñeses. “Dentro deste ciclo de grandes eventos non debemos esquecer nunca o local. Un Mundial é moi goloso, pero non debemos esquecer as escolas e o fútbol base. Non se fixeron as cousas ben, venderon as cousas antes de tempo e sen unha planificación. Con esta mala relación entre o clube e o Concello tería sido unha marabillosa oportunidade. Se ían malgastar cartos para algo sen facerse ben era mellor. Están as visitas e o posicionamiento a nivel internacional, cun cheo para todos. Nese aspecto é un baixón e unha mágoa non ter tomado todo isto en serio. Para o señor Louzán, onde non gobernan os seus queridos non hai nada. Como presidente debería ter mais cariño por nós, e non por Arabia”.

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Por último, Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña, también lamenta la renuncia al Mundial. “A Coruña pierde la oportunidad de ser escenario de un acontecimiento global, pero gana la posibilidad de orientar sus inversiones hacia proyectos realistas y compartidos, pensados más allá de un único evento”.