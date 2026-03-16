El Deportivo vuelve al trabajo con tres frentes abiertos en la enfermería

Yeremay, durante un entrenamiento en Abegondo Carlota Blanco

El Deportivo regresa este martes al trabajo en Abegondo tras la victoria en el Alfonso Murube, con especial atención a las situaciones de Yeremay, Miguel Loureiro y David Mella. El extremo canario continúa recuperándose de unas molestias en el pubis que le han impedido estar disponible en las últimas jornadas y serán sus sensaciones durante las sesiones de esta semana las que determinen su disponibilidad para el duelo del sábado ante el Zaragoza en Riazor.

También se está pendiente de la evolución de Miguel Loureiro, después de que tuviera que abandonar el encuentro ante el Ceuta tras sufrir una contusión en un pie en una acción con José Matos. El lateral caballa entró con demasiada fuerza a un balón dividido y golpeó al cercedese que, a pesar de que volvió a saltar al campo tras ser atendido por los servicios médicos del club blanquiazul, tuvo que ser sustituido al descanso y dejar su sitio a Lucas Noubi.

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La tercera situación a seguir es la de David Mella. El atacante viaja esta semana a Madrid para someterse a nuevas pruebas médicas que determinen el alcance exacto de su lesión en la rodilla izquierda. Allí será valorado por el doctor Manuel Leyes, que determinará si será necesario que sea intervenido quirúrgicamente. En el partido ante el Granada, un choque contra Diaby le dejó K.O. y tuvo que ser sustituido en el minuto 63. Según informó el club coruñés, las primeras exploraciones determinaron que tenía un edema óseo, pero una segunda prueba reveló que el diagnóstico podría ser peor.

Con varios frentes abiertos en la enfermería, el Deportivo comienza este martes a preparar la visita del Zaragoza, con los ojos puestos en la evolución de tres piezas de gran importancia para Antonio Hidalgo.