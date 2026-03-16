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Dépor

El Deportivo abandona las noches para medirse al Málaga en Riazor y cerrar la Semana Santa

Jugará el sábado 4 de abril a las 18.30 horas contra el conjunto malacitano

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
16/03/2026 10:56
Diego Villares, conduciendo el balón en el Málaga-Deportivo
Diego Villares, conduciendo el balón en el Málaga-Deportivo
Fernando Fernández
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El Deportivo cerrará la Semana Santa abandonando el horario nocturno. LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 34 de Segunda División, en la que el equipo herculino recibirá en Riazor al Málaga.

La organizadora de la competición ha fijado el encuentro para el sábado 4 de abril a las 18.30 horas

De este modo, el conjunto coruñés volverá a disputar un partido por la tarde varias semanas después. Y es que el equipo deportivista acumula cuatro encuentros consecutivos jugados a las 21.00 horas (los ya disputados frente al Granada y Ceuta y los próximos contra Zaragoza y Sporting) y un quinto a las 20.00 horas (contra el Córdoba, el martes 31 de marzo).

Día y hora de los próximos partidos del Dépor

Jornada 31: Deportivo-Zaragoza; sábado 21 de marzo, 21.00 horas

Jornada 32: Sporting-Deportivo; sábado 28 de marzo, 21.00 horas

Jornada 33: Deportivo-Córdoba; martes 31 de marzo, 20.00 horas

Jornada 34: Deportivo-Málaga; sábado 4 de abril, 18.30 horas

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