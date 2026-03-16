El Deportivo abandona las noches para medirse al Málaga en Riazor y cerrar la Semana Santa
Jugará el sábado 4 de abril a las 18.30 horas contra el conjunto malacitano
El Deportivo cerrará la Semana Santa abandonando el horario nocturno. LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 34 de Segunda División, en la que el equipo herculino recibirá en Riazor al Málaga.
La organizadora de la competición ha fijado el encuentro para el sábado 4 de abril a las 18.30 horas.
De este modo, el conjunto coruñés volverá a disputar un partido por la tarde varias semanas después. Y es que el equipo deportivista acumula cuatro encuentros consecutivos jugados a las 21.00 horas (los ya disputados frente al Granada y Ceuta y los próximos contra Zaragoza y Sporting) y un quinto a las 20.00 horas (contra el Córdoba, el martes 31 de marzo).
Día y hora de los próximos partidos del Dépor
Jornada 31: Deportivo-Zaragoza; sábado 21 de marzo, 21.00 horas
Jornada 32: Sporting-Deportivo; sábado 28 de marzo, 21.00 horas
Jornada 33: Deportivo-Córdoba; martes 31 de marzo, 20.00 horas
Jornada 34: Deportivo-Málaga; sábado 4 de abril, 18.30 horas