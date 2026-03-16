Así fue la comparecencia conjunta de Inés Rey y Juan Carlos Escotet
La alcaldesa de A Coruña y el presidente del Deportivo comparecieron en el Ayuntamiento. La regidora también respondió a las preguntas de los medios
Se cierra el turno de preguntas en el Ayuntamiento.
"Hablo mucho con mi amigo de Vigo. A mí me corresponde hablar únicamente de A Coruña"
"No puedo hablar de las reuniones privadas con Escotet. No diré el tiempo ni cuántas veces hemos hablado. Hay que ser discreto `para establecer la relación de confianza. No sabemos cuántas personas trabajarán en la comisión. No tengo cifras, solo hablamos de proyectos y compromisos".
"Los proyectos son de ciudad, no personales. No hay personalismos, sino un equipo de gobierno que trabajan unidos"
"Todo el complejo se utilizará los 365 días del año, con actividades sociales, culturales y de otra índole. Ya iremos viendo cuáles"
"Escotet ha estado muy receptivo. Con la ciudad y la cabeza en el corazón. Ha sido fácil llegar a este consenso".
"El Mundial más que un fin, era un medio para tener el estadio moderno y actualizado. Eso lo vamos a tener, pero sin la presión excesiva que ponía la FIFA"
"Sabíamos de las exigencias iniciales, pero se fueron suavizando y confiábamos que se pudieran adaptar a nuestra realidad. No somos Barcelona ni Madrid. La inflexibilidad llegó a ser total y teníamos que decidir".
"Cuando digo que no a cualquier precio, también me refiero a la movilidad y el trastorno que podría suponer. Muchas molestias a los vecinos. La decisión es la de no hipotecar ni a la ciudad ni al club por siete días. La inversión no iba a tener un retorno".
"No es agradable para mí. A veces es mejor tener los pies en la tierra. A veces hay que ver que por mucha ilusión que haga el proyecto, no se puede hacer. Había muchos más pros que contras. Cuando me paran por la calle no me piden el Mundial, me piden un complejo deportivo de primer nivel. Eso es lo que tendrá A Coruña"
"Daremos la cifra que tendrá el nuevo Riazor más adelante. Retomada una relación de confianza, iremos dando pasos día a día. Hay que construir la relación".
"Esta ciudad afortunadamente tiene muchas cosas que le animan. Es una ciudad optimista y con muchos retos por delante. Tan ilusionante como un Mundial de tres o cuatro días es celebrar el San Juan, las victorias del Básquet Coruña o el Carnaval. Nos hemos quedado sin Mundial, pero tendremos un Riazor moderno y con mucha actividad".
"El Deportivo estuvo con nosotros trabajando. Hay un momento en el que piensan que las exigencias les podía perjudicar".
"No es una decisión de un día para otro. Se piensa y se trabaja. Cuando uno lo tiene claro, se hace público. Lo positivo es que vamos a ir de la mano, pensando en la ciudad".
"No es incompatible el Mundial y la reforma. Había exigencias más allá que el aforo que hacían inviable la continuidad del proyecto. Había que poner en una balanza lo que tenemos y lo que nos exigían. Es un acuerdo positivo para la ciudad y está comunicado a la FIFA. Cuando uno se presenta a una candidatura lo hace con optimismo y con la creencia de que teníamos la capacidad para ser bimundialista. Pensábamos que era posible rebajar las exigencias, algunas se suavizaron, otras no".
"Gobernar es tomar decisiones pensando en el bien común. El interés de los coruñeses también es el Deportivo. Es una decisión ilusionante, sensata y responsable "
Reforma: "Es un acuerdo que va más allá del estadio. Queremos la modernización del complejo de Riazor, más alá del estadio. Una propuesta ambiciosa y conjunta con el club"
La regidora ya está preparada para resolver las cuestiones.
La alcaldesa responderá a los medios de comunicación.
Despide el acto la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
"Este acuerdo es una voluntad común, que alinea objetivos de club y necesidades de la ciudad. Dos realidades inseparables. Esta alianza busca consolidar una gestión responsable y profesional, sostenible en lo urbano. La estabilidad institucional es requisito fundamental de cualquier proyecto que aspira a ser sostenido en el tiempo. Queremos un espacio que genere valor los 365 días del año. Algo que va más allá del deporte".
Queremos un espacio que genere valor los 365 días del año"
El presidente de la Diputación de A Coruña: "Nuestro compromiso con el proyecto es total. Estamos ilusionados de mejora una infraestructura de ya muchos años. A Coruña merece esta apuesta clara. Esperemos que venga acompañados con éxitos deportivos".
"El Mundial hubiese sido importante durante días, esto es un proyecto para décadas para los coruñeses. Hoy comienza una etapa en la que colaboraremos juntos. Las decisiones consensuadas tienes más futuro. Cuando al Deportivo le va bien, le va bien a la ciudad. No cerramos una puerta. Abrimos una etapa", concluye
"Lo que de verdad importa a su gente. Un escenario que necesitaba analizar con serenidad lo mejor para A Coruña. Queríamos ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio. Anunciamos una cuerdo con el Deportivo para impulsar la modernización del Estadio de Riazor y el Palacio de los Deportes. Unas instalaciones a la altura de la ciudad".
Queríamos formar parte del Mundial, pero no a cualquier precio"
Comienza Inés Rey dando la bienvenida al presidente del Deportivo y Consejo de Administración, con la presencia de Michelle Clemente Escotet y Massimo Benassi
Alcaldesa y presidente del Deportivo ya están presentes en el Ayuntamiento. A continuación dará comienzo la comparecencia.
Rafael Louzán admitió que la candidatura contaba con varias tareas sin hacer.
Se iban a tratar cuestiones sobre movilidad, tecnología, sostenibilidad ambiental o materia fiscal. Aspectos que A Coruña ya ha dejado de lado.
La alcaldesa, Inés Rey, y el
presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet lo harán oficial a partir de las 10.00 horas en una comparecencia conjunta