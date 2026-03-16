Así fue la comparecencia conjunta de Inés Rey y Juan Carlos Escotet

Turno para Escotet

"Este acuerdo es una voluntad común, que alinea objetivos de club y necesidades de la ciudad. Dos realidades inseparables. Esta alianza busca consolidar una gestión responsable y profesional, sostenible en lo urbano. La estabilidad institucional es requisito fundamental de cualquier proyecto que aspira a ser sostenido en el tiempo. Queremos un espacio que genere valor los 365 días del año. Algo que va más allá del deporte".