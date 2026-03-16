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Dépor

Así fue la comparecencia conjunta de Inés Rey y Juan Carlos Escotet

La alcaldesa de A Coruña y el presidente del Deportivo comparecieron en el Ayuntamiento. La regidora también respondió a las preguntas de los medios

Dani Fernández
Dani Fernández
16/03/2026 09:51
Juan Carlos Escotet, Inés Rey y Valentín González Formoso, en el Palacio de María Pita
Juan Carlos Escotet, Inés Rey y Valentín González Formoso, en el Palacio de María Pita
Quintana
10:59 h.
Finaliza la rueda de prensa

Se cierra el turno de preguntas en el Ayuntamiento.

10:58 h.
Sobre Abel Caballero

"Hablo mucho con mi amigo de Vigo. A mí me corresponde hablar únicamente de A Coruña"

10:55 h.
Sin cifras cerradas 

"No puedo hablar de las reuniones privadas con Escotet. No diré el tiempo ni cuántas veces hemos hablado. Hay que ser discreto `para establecer la relación de confianza. No sabemos cuántas personas trabajarán en la comisión. No tengo cifras, solo hablamos de proyectos y compromisos".

10:53 h.
¿Quién será la cabeza visible de la relación con el Deportivo?

"Los proyectos son de ciudad, no personales. No hay personalismos, sino un equipo de gobierno que trabajan unidos"

10:51 h.
¿Habrá conciertos en Riazor?

"Todo el complejo se utilizará los 365 días del año, con actividades sociales, culturales y de otra índole. Ya iremos viendo cuáles"

10:50 h.
Postura del Deportivo

"Escotet ha estado muy receptivo. Con la ciudad y la cabeza en el corazón. Ha sido fácil llegar a este consenso".

10:49 h.
El Mundial, un medio y no un fin

"El Mundial más que un fin, era un medio para tener el estadio moderno y actualizado. Eso lo vamos a tener, pero sin la presión excesiva que ponía la FIFA"

10:48 h.
Un sueño irreal para A Coruña

"Sabíamos de las exigencias iniciales, pero se fueron suavizando y confiábamos que se pudieran adaptar a nuestra realidad. No somos Barcelona ni Madrid. La inflexibilidad llegó a ser total y teníamos que decidir".

10:46 h.
Una inversión que no salía rentable

"Cuando digo que no a cualquier precio, también me refiero a la movilidad y el trastorno que podría suponer. Muchas molestias a los vecinos. La decisión es la de no hipotecar ni a la ciudad ni al club por siete días. La inversión no iba a tener un retorno".

10:44 h.
¿Su decisión más dura?

"No es agradable para mí. A veces es mejor tener los pies en la tierra. A veces hay que ver que por mucha ilusión que haga el proyecto, no se puede hacer. Había muchos más pros que contras. Cuando me paran por la calle no me piden el Mundial, me piden un complejo deportivo de primer nivel. Eso es lo que tendrá A Coruña"

10:42 h.
Sin cifra cerrada de la futura capacidad de Riazor

"Daremos la cifra que tendrá el nuevo Riazor más adelante. Retomada una relación de confianza, iremos dando pasos día a día. Hay que construir la relación".

10:40 h.
Un varapalo para los ciudadanos

"Esta ciudad afortunadamente tiene muchas cosas que le animan. Es una ciudad optimista y con muchos retos por delante. Tan ilusionante como un Mundial de tres o cuatro días es celebrar el San Juan, las victorias del Básquet Coruña o el Carnaval. Nos hemos quedado sin Mundial, pero tendremos un Riazor moderno y con mucha actividad".

10:38 h.
La convivencia con el Deportivo durante los casi cuatro años de duración del proyecto fallido

"El Deportivo estuvo con nosotros trabajando. Hay un momento en el que piensan que las exigencias les podía perjudicar".

10:40 h.
Plazos de la decisión

"No es una decisión de un día para otro. Se piensa y se trabaja. Cuando uno lo tiene claro, se hace público. Lo positivo es que vamos a ir de la mano, pensando en la ciudad".

10:33 h.
Unas exigencias conocidas, pero lejos del alcance

"No es incompatible el Mundial y la reforma. Había exigencias más allá que el aforo que hacían inviable la continuidad del proyecto. Había que poner en una balanza lo que tenemos y lo que nos exigían. Es un acuerdo positivo para la ciudad y está comunicado a la FIFA. Cuando uno se presenta a una candidatura lo hace con optimismo y con la creencia de que teníamos la capacidad para ser bimundialista. Pensábamos que era posible rebajar las exigencias, algunas se suavizaron, otras no".

10:32 h.
Una decisión que vela por la sostenibilidad

"Gobernar es tomar decisiones pensando en el bien común. El interés de los coruñeses también es el Deportivo. Es una decisión ilusionante, sensata y responsable "

10:31 h.
Sobre la reforma de Riazor

Reforma: "Es un acuerdo que va más allá del estadio. Queremos la modernización del complejo de Riazor, más alá del estadio. Una propuesta ambiciosa y conjunta con el club"

10:30 h.
Comienza el turno de preguntas

La regidora ya está preparada para resolver las cuestiones.

10:13 h.
A continuación, rueda de prensa de Inés Rey

La alcaldesa responderá a los medios de comunicación.

10:13 h.
Concluye la comparecencia

Despide el  acto la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

De izq. a der. Juan Carlos Escote, presidente del Deportivo, la alcaldesa Inés Rey y Valentín González Formoso, presidente de la Diputación
De izq. a der. Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, la alcaldesa Inés Rey y Valentín González Formoso, presidente de la Diputación
Quintana
10:10 h.
Turno para Escotet

"Este acuerdo es una voluntad común, que alinea objetivos de club y necesidades de la ciudad. Dos realidades inseparables. Esta alianza busca consolidar una gestión responsable y profesional, sostenible en lo urbano. La estabilidad institucional es requisito fundamental de cualquier proyecto que aspira a ser sostenido en el tiempo. Queremos un espacio que genere valor los 365 días del año. Algo que va más allá del deporte".

Queremos un espacio que genere valor los 365 días del año"Juan Carlos Escotet, máximo accionista del Deportivo

10:08 h.
Toma la palabra Valentín González Formoso

El presidente de la Diputación de A Coruña: "Nuestro compromiso con el proyecto es total. Estamos ilusionados de mejora una infraestructura de ya muchos años. A Coruña merece esta apuesta clara. Esperemos que venga acompañados con éxitos deportivos".

10:06 h.
Diálogo y acuerdo entre las dos partes

"El Mundial hubiese sido importante durante días, esto es un proyecto para décadas para los coruñeses. Hoy comienza una etapa en la que colaboraremos juntos. Las decisiones consensuadas tienes más futuro. Cuando al Deportivo le va bien, le va bien a la ciudad. No cerramos una puerta. Abrimos una etapa", concluye

10:04 h.
Habla Inés Rey

"Lo que de verdad importa a su gente. Un escenario que necesitaba analizar con serenidad lo mejor para A Coruña. Queríamos ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio. Anunciamos una cuerdo con el Deportivo para impulsar la modernización del Estadio de Riazor y el Palacio de los Deportes. Unas instalaciones a la altura de la ciudad".

Queríamos formar parte del Mundial, pero no a cualquier precio"Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

10:10 h.
Bienvenida oficial

Comienza Inés Rey dando la bienvenida al presidente del Deportivo y Consejo de Administración, con la presencia de Michelle Clemente Escotet y Massimo Benassi

10:00 h.
Llegan al Salón Real Rey y Escotet

Alcaldesa y presidente del Deportivo ya están presentes en el Ayuntamiento. A continuación dará comienzo la comparecencia.

09:50 h.
Un proyecto de casi cuatro años que llega a su fin

Rafael Louzán admitió que la candidatura contaba con varias tareas sin hacer.

09:45h.
La ciudad herculina recibía este miércoles una visita de los emisarios de la FIFA

Se iban a tratar cuestiones sobre movilidad, tecnología, sostenibilidad ambiental o materia fiscal. Aspectos que A Coruña ya ha dejado de lado.

09:45h.
A Coruña se despide este lunes del Mundial 2030

La alcaldesa, Inés Rey, y el
​presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet lo harán oficial a partir de las 10.00 horas en una comparecencia conjunta 

Inés Rey anunciará este lunes la renuncia de A Coruña al Mundial 2030

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