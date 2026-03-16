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Dépor

Abel Caballero insta a Louzán a llevar la FIFA a Vigo para ver Balaídos y su proyecto imbatible

El alcalde de la ciudad olívica aseguró que  "Vigo va a ser sede del Mundial"

Agencias
16/03/2026 15:10
Abel Caballero
Abel Caballero
SALVADOR SAS (EFE)
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha instado «inmediatamente» al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, a llevar a la delegación de la FIFA a su ciudad para ver el estadio de Balaídos y su «proyecto imbatible» para acoger el Mundial del año 2030, que seguirá peleando «con uñas y dientes».

El regidor vigués se ha pronunciado así después de que A Coruña confirmase que renuncia como sede del Mundial tras haber sido una de las once preseleccionadas.

«Desde aquí insto inmediatamente a Louzán que traiga a la FIFA», ha indicado Caballero, que ha «exigido» al presidente de la Federación Española a que los representantes del máximo organismo futbolístico mundial acudan «esta misma semana» a Vigo en su ronda de visitas a las ciudades preseleccionadas.

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«Nosotros sí que cumplimos», ha proclamado el alcalde socialista, quien ha acusado una vez más a Louzán -expresidente de la Diputación de Pontevedra con el PP-, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP) y a la Diputación de Vigo (gobernada por el PP) de no querer que Vigo sea sede del Mundial.

«Pero nuestro proyecto se va a imponer, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y con el apoyo de la Ministra de Deportes y lo vamos a seguir peleando con uñas y dientes», ha aseverado el alcalde vigués.

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Caballero ha llegado a decir que «Vigo va a ser sede del Mundial» y ha matizado que lo será «no porque se retiren otras candidaturas», en alusión a Málaga y A Coruña, sino porque se lo han ganado «con un magnífico proyecto e imbatible».

El alcalde ha recordado toda la polémica que llevó a Vigo a quedarse fuera de las preseleccionadas después de haber estado entre las once elegidas en un borrador previo, hasta que «toda la presión de Louzán», según él, supuso que la ciudad se viera adelantada por San Sebastián en un proceso con «trampas».

«Vigo ganó en el proceso de preselección y por tanto Vigo tiene el derecho a ser ciudad sede del Mundial», ha sentenciado Caballero.

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