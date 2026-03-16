A Coruña dice adiós al Mundial y da la bienvenida a un proyecto para un nuevo Riazor que "se concretará en semanas y meses"

Escotet, Rey y González Formoso tras su intervención QUINTANA

Diez minutos bastaron para liquidar en el salón de plenos del Ayuntamiento el sueño mundialista de A Coruña para el 2030. En apenas ese tiempo comparecieron la alcaldesa, el presidente de la Diputación y el del Deportivo. Inés Rey, Valentín González Formoso cerraron el capítulo del Mundial y abrieron uno nuevo de “diálogo y acuerdo entre las partes”, según definió Rey. “Cuando al Deportivo le va bien, le va bien a la ciudad”, zanjó la regidora para declarar abierto este nuevo tiempo. Y anunció de la mano con el club la reforma y modernización del complejo conformado por el estadio de Riazor y el Palacio de los Deportes.

La alcaldesa evitó dar detalles y plazos, aunque González Formoso habló de “concretarlo en semanas y meses”. Escotet fue un poco más allá: “No buscamos cumplir con requisitos externos o temporales, pretendemos evolucionar el estadio y su entorno e integrarlos en la vida diaria de la ciudad con un espacio que genere valor los 365 días al año acogiendo actividad deportiva, social y cultural que beneficie a toda la ciudadanía”. El concejal de Cultura y Turismo, e impulsor de la candidatura mundialista, Gonzalo Castro no estaba en el salón de plenos.

“Aspiramos al Mundial convencidos por la tradición futbolística y porque creemos que la ciudad está plenamente capacitada para formar parte en un evento así. Pero también tomamos decisiones pensando en el largo plazo y en lo que verdad necesita la gente”, apuntó Rey en el inicio de su comparecencia. La alcaldesa explicó que un evento como el Mundial exigía “importantes exigencias organizativas y de inversión” y anunció una “alianza”, una entente “para el futuro del deporte en A Coruña”.

El Deportivo estará en esa entente y de las palabras de Escotet se deduce que no lo hará solo como beneficiario. “Como accionista mayoritario queremos reiterar nuestro compromiso con la inversión en el complejo de Riazor. Es una apuesta por el futuro de la ciudad”, apuntó el presidente del club de fútbol antes de explicar que estamos ante una apuesta para “proyectar el nombre de A Coruña “con rigor y profesionalidad”. “Es una oportunidad de crecimiento ordenado para el Deportivo y constituye y una mejora para las infraestructuras públicas”. Para Inés Rey es esencial tender puentes entre ambas instituciones y dejar atrás un tiempo de desconexión. “Por eso hemos mantenido un diálogo para buscar una solución positiva para todos”. Y tal y como se hizo en Málaga en el episodio de renuncia mundialista del pasado verano, Rey aludió a la “responsabilidad” para dar un paso atrás, que estima que en realidad será hacia adelante. “Renunciamos a la candidatura del Mundial para concentrar nuestros esfuerzos en un proyecto propio para A Coruña y hemos tomado esta decisión pensando que es lo mejor para la ciudad para el Deportivo y para el futuro del deporte en la ciudad”.

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“Es un proyecto ilusionante”, definió González Formoso. “Está pensado para décadas”, apuntó Rey. “No es una respuesta a necesidades coyunturales”, apostilló Escotet. Así que adiós al Mundial y bienvenida al "proyecto". Lo primero hubiera sido según la alcaldesa un acontecimiento importante “durante unos días”. “Hoy ponemos en marcha un proyecto pensado para décadas, diseñado a medida de las necesidades de A Coruña y, lo más importante, iniciamos una etapa de colaboración entre Concello y Deportivo”.

Escotet, que tomó la palabra durante apenas tres minutos, se apuntó a este nuevo tiempo de ilusión compartida . “El convenio -así le denominó el presidente del Deportivo- no es una respuesta a necesidades coyunturales sino una nueva etapa de colaboración técnica y administrativa. Se restablece ademas un nuevo marco de seguridad jurídica y la planificación nos permitirá trabajar con el Concello bajo criterios de eficiencia, coordinación y visión de futuro”. Y dejó una idea en el aire en la última frase de su intervención: “La colaboración público-privada es la mejor herramienta para servir al interés general de los coruñeses”.