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Dépor

Romero culpa a una "genialidad" de Altimira y al "viento" del 1-2

"Nos quedamos con cara de tontos porque hemos sido merecedores de más", afirma el técnico del Ceuta

Israel Zautúa
Israel Zautúa
15/03/2026 00:12
Rubén Díez y Arnau Comas, durante el Ceuta-Dépor
Rubén Díez y Arnau Comas, durante el Ceuta-Dépor
Fernando Fernández
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José Juan Romero, técnico del Ceuta, reconoció que se quedaron “con cara de tontos” tras el golazo de Altimira que supuso el 1-2. El preparador del cuadro caballa analizó el partido en la sala de prensa del Alfonso Murube.

Final cruel. “Sí. Es más la rabia y la impotencia por el trabajo que ha hecho el grupo, muy mermado en estos momentos, y cómo siguen compitiendo, te jode porque mínimo haber sacado un punto que les hubiera dado un premio. Un punto no significa que nos dé más a nivel clasificatorio, pero sí a nivel de forzar el trabajo tan inmenso que han hecho. No queda otra que felicitarlos porque, además, el gol no viene de un error. Hemos sido muy inteligentes, hemos tenido el partido controlado e incluso en el segundo tiempo se conformaban con el empate, no venían a la presión, se pusieron en un bloque medio bajo, esperando su momento y parecía que el final estaba ya en el reparto de puntos, pero entre genialidad y ayuda del viento, que ha sido muy decisivo, el balón ha entrado por la escuadra y nos quedamos con cara de tontos porque hemos sido merecedores de más, mínimo haber conseguido el empate”.

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Bajas. “Complicado. Hay futbolistas fundamentales que están jugando, pero están tocados también y se les nota, de la profesionalidad, de las ganas, del hambre que tienen. Me voy mucho más jodido por ellos, porque está el vestuario hundido más por rabia, que por el propio resultado, pero no nos queda otra que intentar recuperar”.

Fue a por el partido. “Ellos no daban ese paso, ya el punto lo veían bien e incluso en el segundo tiempo han dado un paso atrás en muchos aspectos. Han querido evitar que saliéramos de la presión y llegáramos tanto al área contraria”.

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