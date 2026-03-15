Las claves de Carlos Brizzola
El exjugador del Dépor analiza la victoria blanquiazul en Ceuta
Carlos Brizzola considera que los cambios que introdujo Antonio Hidalgo en la segunda parte ayudaron al Deportivo a controlar mejor el partido. Entre eso y el talento de Altimira, el cuadro blanquiazul remontó el duelo y logró tres puntos importantísimos en Ceuta. A continuación, ofrece sus claves del encuentro.
Agitar el árbol
Con las bajas de Mella y Yeremay y el mal partido ante el Granada, existía la necesidad de agitar el árbol. Entraron Ximo, Villares, Luismi y Bil. Al cuarto de hora, el Ceuta ya ganaba 1-0 y había disparado cinco veces, el Dépor. Tras el gol de Bil hubo ocasiones suficientes para el 1-2.
Seguridad y transiciones
Entró Noubi por Loureiro, mientras el Ceuta, con la entrada de Konrad, busca desequilibrar más por las bandas. Con el paso de los minutos y varios cambios, el Dépor pasa a ganar más control de balón en campo contrario y seguridad.
Altimira, salvador
Como viene siendo costumbre en muchos partidos de la temporada, los últimos minutos vuelven a sonreír al Deportivo. Un golazo en una jugada rápida que desencadena Luismi hacia la derecha, que recoge Altimira en posición de interior derecho para sacar un derechazo a la escuadra.