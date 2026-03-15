Las claves de Carlos Brizzola

Cristian Herrera, durante el Ceuta-Dépor Fernando Fernández

Carlos Brizzola considera que los cambios que introdujo Antonio Hidalgo en la segunda parte ayudaron al Deportivo a controlar mejor el partido. Entre eso y el talento de Altimira, el cuadro blanquiazul remontó el duelo y logró tres puntos importantísimos en Ceuta. A continuación, ofrece sus claves del encuentro.

Agitar el árbol

Con las bajas de Mella y Yeremay y el mal partido ante el Granada, existía la necesidad de agitar el árbol. Entraron Ximo, Villares, Luismi y Bil. Al cuarto de hora, el Ceuta ya ganaba 1-0 y había disparado cinco veces, el Dépor. Tras el gol de Bil hubo ocasiones suficientes para el 1-2.

Seguridad y transiciones

Entró Noubi por Loureiro, mientras el Ceuta, con la entrada de Konrad, busca desequilibrar más por las bandas. Con el paso de los minutos y varios cambios, el Dépor pasa a ganar más control de balón en campo contrario y seguridad.

Altimira, salvador

Como viene siendo costumbre en muchos partidos de la temporada, los últimos minutos vuelven a sonreír al Deportivo. Un golazo en una jugada rápida que desencadena Luismi hacia la derecha, que recoge Altimira en posición de interior derecho para sacar un derechazo a la escuadra.