Inés Rey anunciará este lunes la renuncia de A Coruña al Mundial 2030

Inés Rey y Rafael Louzán durante una visita a Riazor

A Coruña renunciará al Mundial mañana antes de la visita de la delegación de la FIFA prevista para el próximo miércoles. Así lo aguardó durante todo el fin de semana la Real Federación Española de Fútbol, donde ya daban por muerta la candidatura que iba a convertir a la ciudad y al estadio de Riazor en bimundialista. No será así. Los contactos entre Ayuntamiento y Deportivo se acelerarán con una nueva reunión entre Inés Rey y Juan Carlos Escotet y se comunicará la salida de la ciudad de la carrera mundialista para abrir un nuevo futuro de colaboración entre ambas partes. Los dos comparecerán a las diez de la mañana en el Palacio de María Pita.

Lo prioritario ahora es decir adiós al Mundial y hacerlo de una manera que penalice lo menos posible a todos los implicados ante la opinión pública. A ello se aplicarán en las próximas horas ante la atenta mirada de la RFEF, molesta porque se había quedado sin interlocución en la sede herculina para conocer sus intenciones.

En la reunión de este miércoles se iban a poner sobre la mesa cuestiones referentes a movilidad, tecnología, sostenibilidad ambiental o materia fiscal que A Coruña ya ha dejado de lado. Los emisarios de la FIFA estuvieron la pasada semana en Barcelona, Zaragoza y Madrid y esta semana tienen un calendario apretado: el lunes estarán en Las Palmas, el martes en Sevilla, el jueves toca Bilbao y el viernes acabarán en San Sebastián. Entre medias estaba fijada la visita a A Coruña para el miércoles 18.

Los enviados del máximo organismo futbolístico y los de la RFEF sabían de manera extraoficial que la candidatura coruñesa no trabajaba en preparar ese encuentro, pero oficialmente nadie les ha comunicado si serán recibidos o no. Y están molestos porque nadie les ha avisado de como está la situación.

Los federativos, según fuentes consultadas, valoran muy positivamente el trabajo realizado por A Coruña desde hace cuatro años para convertirse en sede mundialista. Y de hecho puntuaron a la candidatura para colocarla entre las elegidas. Se valora el esfuerzo realizado por el equipo liderado por el concejal Gonzalo Castro, que buscó de manera denodada inversores que sostuviesen un proyecto que desde el club blanquiazul se criticó que no se pusiese sobre la mesa.

En las últimas semanas todo ha girado y Castro ha salido de la ecuación para que sean otros quienes piloten el proceso de renuncia.

El adiós de A Coruña es un golpe para la RFEF, que ha modulado su discurso para abrir a nuevos pretendientes un mapa de sedes que consideraba cerrado. España presentó en julio de 2014 once estadios de nueve ciudades (dos en Madrid, dos en Barcelona y uno en Las Palmas, Sevilla, Málaga, Zaragoza, A Coruña, San Sebastián y Bilbao). Marruecos aportó seis (Casablanca, Agadir, Fez, Marrakech, Rabat y Tánger) y Portugal tres (Oporto y dos en Lisboa).

Por el camino, en julio de 2025, se cayó La Rosaleda, ahora lo hace Riazor y en la federación preocupa perder peso y liderazgo en un Mundial que también albergará un partido en Buenos Aires, otro en Montevideo y uno más en Asunción. Valencia es favorita para entrar mientras avanza en las obras de su nuevo coliseo, largo tiempo paradas y acaba de remitir un completo dossier a la FIFA. “Va a tener el estadio más moderno del fútbol español para más de 70.000 espectadores. En su momento no entró por problemas entre la propiedad del club y el ayuntamiento, pero esos problemas se han solucionado. La FIFA tiene capacidad para elegir, pero no creo que haya muchas dudas”, defiende Louzán.

En esa línea se manifiesta Eduard Dervishaj, director de Relaciones Institucionales de la RFEF, y el hombre en el que Louzán ha delegado la coordinación de todo el operativo de la candidatura española. Dervishaj visita estos días las sedes con la delegación de la FIFA y estima que el proceso selectivo todavía está abierto. “Estamos haciendo unas visitas técnicas a las sedes elegidas para ver dónde estamos en este momento”, explica.

En A Coruña la evidencia es que estaba todo parado. Lo sabían los federativos y por eso han interpelado al ayuntamiento sobre el cariz de la visita del miércoles y sí debe o no debe producirse. Dervishaj admite que la federación trabaja para que nuevas ciudades puedan entrar ahora que se producen deserciones. “Trabajamos para que así sea. Pensamos que hay ciudades fuera de la candidatura actual que tienen posibilidades de ser sede en el futuro. Somos los primeros interesados en que así sea”. Pero el tiempo apremia

Complicado para Vigo

La gran pregunta, también en A Coruña, es si Vigo está en condiciones de entrar en el Mundial y tomar el sitio que deja la capital herculina. Si así fuese, confirmar un relato de salida sería más complicado para los actores que pisan el escenario del fallido intento coruñés.

Pero Vigo no lo tiene fácil. Desde que se supo que Riazor no verá partidos en el 2030, Abel Caballero se ha manifestado para cargar de nuevo contra la RFEF, en esta ocasión por cambiar de opinión y declarar abierto el proceso de elección de sedes.

Balaídos está en obras desde 2015 y el ayuntamiento tiene el objetivo de acabarlas el año que viene y llegar a un aforo de 30.000 asientos. No valdría para ser sede mundialista por lo que habría que reformar sobre la reforma, pero Caballero insiste y trata de buscar la alianza del Gobierno para presionar a la RFEF y llegar a la FIFA. “Cumplimos todos los requisitos, pero por razones políticas nos quieren dejar fuera”, sostiene el alcalde vigués. El pasado mes de febrero, durante la firma de un convenio con el Celta, Caballero aseguró que el consistorio sufragaría los 60 millones de euros que costaría levantar una nueva Tribuna y que lo haría aunque Xunta y Diputación, de distinto color político al suyo, no asumiesen unas obras cuyo coste quería dividir en tres partes. “Tenemos los recursos suficientes”, abunda el primer edil vigués. Pero no parece tan claro que un ayuntamiento pueda sostener un gasto similar.

En A Coruña el planteamiento jamás fue el de sangrar las arcas municipales con costosos créditos. El camino era otro, pero no ha podido completarse y ahora se mira al ejemplo de Málaga. Allí el alcalde Francisco de la Torre aludió a la prudencia y a la sensatez para explicar la renuncia y vestirla como algo muy diferente a un fracaso: “Si el Mundial supone un riesgo para el club y supone un problema para la afición, no merece la pena continuar”. En A Coruña se buscan ahora las palabras precisas para justificar el adiós.

El proceso de renuncia de la sede mundialista no debería influir en teoría en el amistoso de la selección española en Riazor ante Irak, previsto para el próximo 4 de junio, justo antes de que el combinado que dirige Luis de la Fuente parta hacia su campamento base mundialista en Tennesse. Debido al conflicto en Oriente Próximo, Irak había solicitado a la FIFA que retrasase su participación en la repesca en la que debe jugar en México el próximo día 31 contra el ganador del Bolivia-Surinam. Pero este domingo se anunció que el equipo ha encontrado garantías para desplazarse en un vuelo privado. La alternativa era retrasar esa repesca hasta primeros de junio, lo que haría imposible la participación de los iraquíes en el amistoso de A Coruña. Por ahora habrá partido en Riazor.