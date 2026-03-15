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Dépor

El Deportivo vuelve a los puestos de ascenso directo tras doce jornadas en playoff

Los blanquiazules aprovechan las derrotas de Almería y Castellón para regresar a una posición que no ocupaban desde diciembre

Sergio Baltar
15/03/2026 23:25
Loureiro, durante el Andorra-Dépor
El Deportivo cayó de los puestos de ascenso tras perder en Andorra
F. FERNÁNDEZ
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La jornada trajo buenas noticias para el Deportivo, que vio como sus dos rivales más directos por la segunda plaza perdieron sus partidos. El Almería cayó el sábado en Zaragoza (2-0) y ayer fue el Castellón el que pinchó en Gijón (4-1). El Deportivo vuelve a puesto de ascenso directo, una posición en la que no estaba desde la jornada 18, la penúltima de 2025. Cayó de esa plaza tras perder en Andorra antes del parón navideño. Nunca se descolgó desde entonces de los puestos de playoff.

El equipo que adiestra Antonio Hidalgo es segundo empatado a puntos con el Almería (52), ambos a siete del Racing (59). Por detrás llega el Málaga (51). El Castellón es ahora quinto (49) y Las Palmas cierra los puestos de playoff (48) a la espera del partido que le enfrenta hoy con el Albacete en el Carlos Belmonte. 

El Deportivo tiene cinco puntos de colchón para disputar al menos el playoff de ascenso, ese hito que según su entrenador supondría estar en el “objetivo”. El Burgos es el séptimo clasificado (47 puntos) y lidera una persecución a la que se apunta ahora el Sporting (45) y en la que pierde pie el Ceuta (44). Peor es el caso del Córdoba (41) que se descuelga tras encadenar cinco derrotas consecutivas, la última de ellas ayer en El Arcángel contra la Real Sociedad B (0-2). 

Justamente el equipo andaluz es uno de los próximos rivales del Deportivo, que lo recibirá el 31 de marzo en jornada intersemanal. Antes de ese partido, los blanquiazules ejercerán de anfitriones el próximo sábado en Riazor contra el Zaragoza y visitarán al Sporting una semana después. Ambos duelos serán a las 21.00. 

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