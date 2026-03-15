Bil Nsongo llega a tierra prometida

Bil Nsongo celebrando su gol en el Ceuta-Deportivo con una acrobacia Fernando Fernández

Cuando en agosto del 2024 Bil Nsongo abandonó su Camerún para probar suerte en el filial del Deportivo, quizá derribar la puerta del primer equipo un año y medio después estaría dentro de sus mejores sueños. Pero lo que jamás se habría imaginado es que alcanzaría la tierra prometida en su primer regreso como futbolista profesional al continente africano.

Tuvo que ser más allá del Estrecho de Gibraltar donde Bil Nsongo encontrase -y aprovechase- la oportunidad definitiva. La de verdad. Tres meses más tarde de su prometedor debut en Copa del Rey contra el Sabadell, refrendado por su extraordinario impacto frente al Mallorca, el punta camerunés obtuvo en Ceuta el premio a todos los argumentos que había puesto desde entonces encima de la mesa.

Después de anotar su primer gol con la camiseta blanquiazul del conjunto matriz en San Sebastián entrando desde el banquillo, Antonio Hidalgo tuvo reservas a la hora de incluirlo en el once frente al Granada y solo le dio chance como revulsivo en punta. Pero la derrota frente al conjunto nazarí y las bajas obligaban a mover el avispero. Y el técnico catalán y su staff apostaron sin cortapisas por el futbolista nacido en Yaundé en el Alfonso Murube.

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Bil se estrenaba como titular del Dépor en territorio caballa, después de ocho duelos muy salteados entrando desde el banco para sumar apenas 156 minutos, solo el doble de los que sumó en su primera titularidad en Ceuta.

Méritos y deméritos

Se atrevió el cuerpo técnico blanquiazul a darle la oportunidad de inicio por fin al camerunés por méritos propios, pero también empujado por los deméritos del resto. Con un Zakaria Eddahchouri que ya no encuentra en los goles -un tanto en sus últimas doce participaciones en liga, las ocho más recientes como titular- el maquillaje y un Samuele Mulattieri que cada vez es una sombra más tenue de lo que ofreció al principio de curso fuera del área, el máximo goleador del Fabril irrumpió en el once titular para acompañar a Stoichkov en la doble punta.

Necesitaba el Deportivo no solo amenaza en el remate, sino a futbolistas capaces de aportar la profundidad perdida sin Yeremay y David Mella y que, a la vez, fuesen un recurso que no equivaliese a perder todas las acciones de juego directo. Y encontró Hidalgo todo eso en Nsongo y su complementariedad con Stoichkov, tan hábil en la interpretación de los espacios para generar soluciones a sus compañeros como incapaz una vez recibe la pelota. No le van las piernas a la misma velocidad que la cabeza al andaluz que, sin embargo, acabó ejerciendo de asistente al africano en la acción del 1-1.

Cierto fue que el pase de gol llegó a través de un mal intento de domesticar un envío vertical de Villares tras robo. Pero justo mientras su pobre ejecución ya había provocado una pequeña recriminación al capitán por su pase con excesiva tensión, Bil apareció para cazar el balón suelto, que había superado al central Caparrós. Acomodación con el pie izquierdo y remate cruzado en el mano a mano con idéntico miembro. Dio igual que no fuese su pierna dominante. A la primera, a la cazuela. Como en Zubieta.

Beso al escudo

Con el tanto llegó su habitual doble pirueta, seguida de un beso al escudo que le reafirma como ese hijo adoptado de Abegondo. A punto de cumplir los 22 años y con una estancia de menos de dos en A Coruña, no se le puede considerar canterano. Pero sí una apuesta del club para terminar de moldear en el último eslabón de una fábrica que sigue empeñada en ir ofreciendo recursos para el primer equipo.

Se desquitó el ariete con su celebración, pues en Zubieta no pudo expresar su alegríaante las prisas por remontar el resultado. El colectivo siempre por encima del individual para Nsongo, que más allá del tanto no paró de sumar en otras facetas. Quizá le faltó terminar de ganar más duelos (3 de 15, según Opta), interpretar mejor algún desmarque y acertar en alguna toma de decisión como el centro de Quagliata que intentó controlar en vez de embocar de primeras.

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Puede que, con el tanque ya agotado, le sobrase algún minuto en el césped que únicamente empañó su actuación. Pero su capacidad para ensuciar la acción en el juego directo, sus movimientos al apoyo y las certezas que está mostrando de cara a portería le reafirmaron como el delantero del momento en un Deportivo candidato al ascenso. Porque quizá no sea tan sensible lejos del gol como Mulattieri ni tenga el venenoso golpeo de Eddahchouri, pero entre sus condiciones para ejercer de boya y sus recursos en el remate va sumando en ambas dimensiones para convertirse en el recurso más completo en la vanguardia blanquiazul en marzo del 2026.

“Estoy muy contento por Bil, es un chico encantador, que siente la profesión, quiere ser futbolista y tiene mucha hambre. Lo ha dado todo y si es capaz de competir así, mucho mejor”, reconocía Antonio Hidalgo al término de un choque en el que Nsongo agarró el papel de ariete y se colocó en la 'pole position' de la pelea por el '9'. En su África continental natal, Bil encontró la tierra prometida. Ahora debe demostrar que tiene tablas para asentarse definitivamente en ella.