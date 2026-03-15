Ante la emergencia, el recurso olvidado de Cristian Herrera

Cristian Herrera, conduciendo en su acción de mano a mano en el Ceuta-Deportivo Fernando Fernández

Mientras las bajas no asolaban la vanguardia del Deportivo, Cristian Herrera apenas superaba el estatus de futbolista de vestuario. Tanto su técnico, Antonio Hidalgo, como el director de fútbol, Fernando Soriano, no han escatimado nunca en elogios sobre el atacante canario, del que han destacado su compromiso y liderazgo ejemplares para el resto en el día. Pero esas palabras no han venido acompañadas ni de demasiadas oportunidades por parte del cuerpo técnico, ni de rendimiento individual en lo concerniente al futbolista.

“Es un jugador de club, de equipo, de vestuario. No para de entrenar. Es un ejemplo para muchos compañeros. Yo no le he abierto la puerta para que salga. Para nosotros es muy importante dentro del grupo y aporta mucho, aunque el domingo no juegue”, explicaba a principios de enero Soriano, preguntado por la posible salida en el mercado invernal del exfutbolista de Las Palmas.

Sin embargo, más allá de las buenas palabras, los hechos también hablaban. La modélica labor de puertas para dentro en Abegondo no terminaba de ser suficiente para sumar también dentro del césped. Pareció amagar con entrar en la rotación dentro de la liga Herrera gracias a dos destacadas actuaciones en Copa del Rey ante el Sámano (30 de octubre) y el Sabadell (4 de diciembre), pero ahí se quedó la cosa: pocas participaciones, pocos minutos y menos argumentos para mantener la apuesta en él.

Bil Nsongo llega a tierra prometida Más información

Después de una primera temporada en la que pareció arrancar como futbolista útil, pero que acabó en declive absoluto y una controvertida renovación automática, la situación no ha ido a mejor esta campaña. Tanto que, sin contar el encuentro de Copa del Rey, Cristian Herrera todavía no había olido el campo en este año 2026. Hasta el pasado sábado en Ceuta.

El recurso olvidado

Sin Yeremay, sin Mella y con unos delanteros que no terminan de recuperar la confianza perdida, Hidalgo recurrió en el Alfonso Murube a Herrera como solución de emergencia. Con Nsongo y Stoichkov ya sin energía, fueron Mulattieri y el canario los elegidos para ejercer de revulsivos en esa doble punta que permitió que el zurdo se moviese por detrás de un ‘9’, en una posición en la que apenas ha podido participar y que, quizá, es la que mejor le viene.

No terminó de ser definitivo, pero estuvo cerca de conseguirlo en una acción de tercer hombre maravillosamente bien trenzada por Mulattieri y Soriano. Atacó el espacio Herrera, pero quiso proteger el balón en su conducción y no se posicionó para definir con la izquierda al palo largo. Pedro López le adivinó y, tras tocar su remate, mandó el balón al poste. Se quedó sin el premio un Cristian que, sin embargo, acabó participando en la buena circulación del 1-2. Un pequeño grano de arena para volver a sumar ahora que, con las bajas, quizá tenga que salir de nuevo a la palestra para ofrecer su último servicio al Deportivo.