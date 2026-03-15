Adrià Altimira completa su reconversión

Adrià Altimira, preparándose para chutar en la acción del 1-2 en Ceuta Fernando Fernández

Llegaba el Deportivo a Ceuta con los brazos prácticamente atados. Apenas había empezado a acostumbrarse a jugar sin Yeremay Hernández, el equipo deportivista tenía que comenzar a hacerse a la idea a marchas forzadas de que también deberá estar un tiempo sin poder contar con David Mella.

Eran solo dos bajas. Pero su peso y trascendencia van mucho más allá del número. No solo por el talento neto de los dos canteranos deportivistas, sino porque esas altas capacidades convergen además en un denominador común: el vértigo.

Se quedaba el Dépor sin sus dos futbolistas más capaces de devorar espacios y debía improvisar Antonio Hidalgo una fórmula para evitar que el equipo coruñés fuese demasiado redundante.

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“Son dos jugadores diferenciales que dan el uno contra uno y desequilibrio en el último tercio, que es donde nos está costando más”, explicaba el técnico blanquiazul en la previa del primer choque sin los dos diablos. “Tenemos jugadores de talento suficiente para sustituirlos. Hay que buscar cómo tener esa pausa en campo contrario y cómo hundir al rival en movimientos complementarios. Queremos mucho el balón al pie y eso hace que el rival en bloque bajo esté cómodo. Daremos una vuelta y a ver cuál es la solución”, añadía el preparador catalán.

Y la solución pasó por un fichaje de invierno. No llegó Adrià Altimira como relevo de David Mella, sino como garantía para cubrir la prolongada ausencia de Ximo Navarro en el lateral derecho. Cumplió el exfutbolista del Villarreal en esa faceta, pues cuando apenas había podido instalarse en A Coruña, ya le tocó enfundarse la camiseta blanquiazul y rendir. A su impactante debut contra el Cádiz, el 4 de enero, le continuó un rendimiento no solo notable, sino sostenido en el tiempo.

De la salida, a la llegada

Alti, que venía de ser principalmente un profundo carrilero en la banda derecha del Leganés de Borja Jiménez en Primera División, arrancó su periplo en el Deportivo prácticamente como tercer central. No tanto sin pelota como a nivel ofensivo, pues Hidalgo aprovechó su experiencia con un Marcelino García Toral que viene exponiendo en ese rol de lateral bajo a uno de sus zagueros exteriores.

Conocía el chico el oficio y, a base de capacidad para interpretar las presiones del rival, la ubicación de sus compañeros y los espacios libres, de habilidad en las fintas y conducciones y de mucho atrevimiento, comenzó a sumar mucho en el inicio de juego del equipo.

El Dépor sacaba mejor el balón con Altimira interviniendo. Aunque poco a poco, el lateral fue sumando también en campo contrario. Alti se proyectaba cada vez con más asiduidad. Hasta que en Ceuta, ante las necesidades del guion, completó su reconversión. Porque Hidalgo apostó por él para jugar por delante del lateral.

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De arrancar prácticamente como central en su estreno como deportivista a jugar en el Alfonso Murube como extremo puro. Altimira fue más David Mella que nunca. Y encontró el premio a su esforzada transformación con un golazo en el minuto 92 que dio otra victoria tan agónico como trascendental al colectivo deportivista.

“Es verdad que venía de varias jugadas de centrar, quizá me había precipitado un poco. Le pegué con todo. El gol me pone muy feliz. Ha sido increíble y, encima, ha servido para ayudar al equipo a lograr estos tres puntos”, explicaba el canterano del Barcelona todavía en el césped, apenas unos segundos después del pitido final, en la entrevista flash con las televisiones con derechos.

“Sabíamos que era un partido muy complicado. Nos jugábamos mucho. Además, había perdido el Almería. Son tres puntos importantes. Seguimos peleando y aún queda mucho”, añadía el jugador criado en Cardedeu.

Así, el catalán arregló un partido pobre en el aspecto colectivo y también en el individual, pues no terminó de estar demasiado cómodo en ese improvisado rol de extremo. No tuvo demasiada sorpresa por ese carril el Dépor, pero Alti llegó a tiempo para inventarse una genialidad con la que permitió al equipo ganar puntos y se regaló a sí mismo confianza. No le sobra ese ingrediente para este nuevo cometido.